Pomohli jsme stopnout bezplatné lovy, předražený pronájem i monopol VZP

Ta zprávička vás nejspíš minula a není divu. Podle aktuální analýzy zlevnilo zdravotní pojištění cizinců o 40 procent. Dramatický propad cen přineslo zrušení monopolu Pojišťovny VZP, který jí před dvěma lety zařídili dva poslanci hnutí ANO. Systematicky to tehdy popisoval Vojta Blažek. Monopol padl letos v létě a kýžený výsledek se brzy dostavil.

Minulý pátek jsme v pořadu Terén Kristiny Cirokové upozornili na podezřelou ostravskou charitu s názvem Dopřej léčbu. Netransparentní web si půjčoval příběhy onkologicky nemocných dětí z dobročinné webové platformy Donio a ilustroval je fotkami z fotobank, aniž by na to své donátory upozornil. Po zveřejnění naší videoreportáže vyzvalo Donio zástupce projektu, aby zkopírované příběhy smazali. Jistě, bude důležité sledovat, jak se pochybná charita zachová dál, ale jako první krok to není špatné.

Před časem jsme se věnovali i papalášským moresům v národních parcích, kde vyvolení mohou střílet trofejní zvěř bezplatně. Když jsme na to upozornili, ministr životního prostředí Petr Hladík sliboval, že v národních parcích už budou moci lovit jen zaměstnanci. Teď jeho úřad říká, že sami by to nezvládli, nicméně trofeje z ulovené zvěře musí všichni odevzdávat. Zda letité praktiky zavánějící klientelismem, které jsme na zcela konkrétních příkladech popsali, definitivně skončí, ukáže ale až praxe.

Minulý měsíc jsme rovněž napsali, že Ministerstvo obrany plánuje kvůli rekonstrukci svého vlastního administrativního komplexu přesunout 800 zaměstnanců do soukromého věžáku Tokovo u Libeňského mostu. Budovu po dostavbě vlastního sídla opouští Nejvyšší kontrolní úřad. Až potud vše v pořádku. Jenže obrana si vyjednala pronájem, který byl byl třikrát vyšší, než platili kontroloři.

Původně resort vedený Janou Černochovou celý příběh bagatelizoval a trval na tom, že nájem ve výši 66 milionů ročně je nejvýhodnější. To už neplatí a ministerstvo bude znovu hledat, kam úředníky přestěhuje.

Jen aby bylo jasno: V redakci šampaňské nebouchalo. Nic z výše uvedeného není uzavřeno, jsme stále ve střehu. Jen je příjemné vědět, že občas nepíšeme nazdařbůh a naše texty mají sílu napravovat správu věcí veřejných.

Když už řešíme zadostiučinění, musím zmínit i rozhlasovou soutěž Prix Bohemia. V kategorii Podcast se do nominací probojovaly hned dva naše počiny. Podcast Prohnilí, který s Jaroslavem Kmentou pro Seznam Zprávy zpracoval režisér Damian Machaj, nakonec získal při hodnocení odborné poroty třetí místo. Cenu studentské poroty vybojoval další podcast Seznam Zpráv Ve stínu: Nejlepší kamarád, který připravil náš šéfredaktor Jiří Kubík a dokumentarista Braňo Pažitka.

Máme z těch ocenění skutečnou radost. Je to pro nás potvrzení, že naše snažení o prvotřídní investigativní novinařinu má smysl. A že složité kauzy dokážeme zpracovat nejen v textech, ale i jako atraktivní napínavé podcasty.

S investigativními podcasty navíc nekončíme. Naopak. Zrovna dnes jsme vypustili do světa novou sérii Slopné: kdo je vrah?. V šesti dílech zrekonstruovaly reportérky Adéla Jelínková a Christine Havranová případ polozapomenuté vraždy. Už nyní můžu prozradit, že závěr jejich pátraní je víc než mrazivý. První díl najdete jako páteční epizodu 5:59.

Co jsme také zjistili

Uprostřed války profesorů. Jak nejspíš tušíte, kauzu IKEM sledujeme důsledně. Naposledy jsme přinesli článek o tom, že obhajoba vnesla do případu nové jméno. Obviněný náměstek Jiří Malý mluví o údajném nátlaku Martina Nejedlého, exporadce prezidenta Miloše Zemana. Shrnutí celé nepřehledné šlamastyky nabídl i Vojta Blažek v podcastu 5:59. Ve 20 minutách vám objasní všechny zákruty pozoruhodného případu.

„Největší akt mého života.“ Do finále jde vyšetřování obřího požáru, který zničil národní park České Švýcarsko. Rozhodnout by se mělo do konce října. Nyní policie dostala znalecký posudek na stav podezřelého muže, jak popisuje Radek Nohl. Obviněný Jiří L. se ke žhářství přiznal a u výslechu tvrdil, že jej posedli démoni. „Když jsem přišel domů, byl jsem v agonii, bylo mi chvíli dobře, chvíli zle, měl jsem v hlavě neustále hlasy. Říkal jsem si, že toto byl největší akt mého života,“ vysvětlil podle obvinění policii.

Miliony pro Grygárka. První milionové odškodné dostal za to, že byl trestně stíhán, ale u soudu mu nic neprokázali. Druhé teď někdejší státní zástupce Libor Grygárek inkasuje jako náhradu, neboť podle soudu nemohl kvůli obvinění pracovat jako advokát.

Miliardová IT díra. Po dlouhých 12 letech se zřejmě uzavírá jeden z největších IT průšvihů státní správy. Stál miliardy a dva politici kvůli němu skončili před soudem. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí podle našeho zjištění dokončili soutěž na nového provozovatele systému na výplatu dávek. Jde o tu část, kterou se nepodařilo od roku 2011 změnit sedmi ministrům – ač stát tady nalil do IT miliardy.

Po sultánově stopě. V kauze neprůhledné skupiny IC Group, vystupující s příběhem o investicích malajsijského sultána, se objevují první stopy, kam odplouvaly peníze drobných investorů z její investiční firmy. Popisuje je byznysový reportér Dan Novák. Kauze věnoval už 19 článků a něco mi říká, že další ještě přibudou.