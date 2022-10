Konec bloudění po internetu. Vše o fotovoltaice najdete v jednom článku

Jan Staněk má na svém domě na jižní Moravě už čtyři roky 32 fotovoltaických panelů o instalovaném výkonu 9,98 kWp. Vyrobenou elektřinu ukládá do baterií o kapacitě 19,2 kWh, dále i do teplé vody, elektřinou topí a v neposlední řadě nabíjí dva elektromobily. Své dosavadní zkušenosti s fungováním domácí fotovoltaické elektrárny shrnul v prvním díle seriálu Domácí fotovoltaika.

Kolik je třeba do fotovoltaiky „vrazit“, aby to ekonomicky dávalo smysl? Tuto otázku si teď jistě klade každý, kdo už představě o fotovoltaických panelech na své střeše propadl. Pavel Hrzina z Fakulty elektrotechnické ČVUT je vedoucím pracovní skupiny v Solární asociaci. O fotovoltaice ví všechno, proto si ho Jan Staněk do svého seriálu přizval.