Evropa vyhrává plynovou válku. Zásobníky se plní a cena klesá

Kromě počasí se zemím v EU podařilo naplnit i zásobníky. Průměrně mají podle údajů AGSI Evropané v zásobnících více než 92 procent jejich kapacity, což by mělo na přečkání letošní sezony stačit.

Obavy z nedostatku plynu totiž zmírňují také pokračující námořní dodávky LNG do Evropy. Desítky lodí s LNG nicméně čekají u pobřeží Španělska a dalších evropských zemí, protože si nedokážou zajistit místo pro vykládku. Zařízení, která toto palivo přeměňují zpět na plyn, jsou už totiž plná.

Ale práce na nových terminálech postupují na poměry v oboru bleskovým tempem – nové plovoucí zařízení na zplyňování LNG by mělo vzniknout v Itálii, další vznikají v Německu. Přitom u sousedů spoléhali do dodávky ruského plynu potrubím a na pobřeží neměli ani jeden LNG terminál. První by měl začít fungovat v prosinci letošního roku.