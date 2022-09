Český start-up pomáhá start-upům. Umělá inteligence je nabízí investorům

Takové zajímavé podniky často přicházejí s environmentálně, technologicky či s jinak přínosným řešením, ale většinou do začátku potřebují financování. A k tomu je potřeba zase to, aby o nich nějací významnější mecenáši či investoři vůbec věděli. Řeč je o startupových akcelerátorech, inovačních laboratořích velkých značek nebo třeba investičních fondech.

Což je chvíle, kdy přichází na scénu česká firma Leadspicker, která se na vyhledání novátorských podniků na tuzemském, ale i mezinárodním poli zaměřuje. Sama je přitom vlastně také start-up a využívá umělou inteligenci. Začínala ve světě venture kapitálu (VC), tedy investic do rychle rostoucích novátorských projektů, a to ještě v době, kdy jich ještě moc nebylo.

Vlastimil Vodička pro jednu společnost takto hledal nové firmy a technologie, a při procházení internetu a jednotlivých stránek ho napadlo, jestli by jeho poměrně jednotvárnou práci nebylo možné automatizovat. A tak v roce 2016 spolu s Janem Skácelem sami založili start-up využívající k takovému pátrání strojové učení, tedy algoritmy umožňující počítačovým systémům „učit se“ vykonávat právě třeba opakující se úkoly jako i sběr dat o podnicích na internetu.

První milion eur vydělal Leadspicker na inovační službě Startup Scout ještě předtím, než se otevřel sám pro vnější investory. Do roku 2019 vyrostl podle dat poradenské společnosti Deloitte o 537 procent.

„Díky naší původní myšlence jsme se naučili podnikat a získali reference potřebné k tomu se prosadit i v USA. Byl to skvělý začátek, ale teď cílíme na mnohem větší trh, navíc s produkty, které firmám vydělávají peníze a mohou nás používat opakovaně, každý den. To je v dnešní nové době zásadní,“ dodává Vodička pro SZ Byznys.

Dnes už ale větší díl tržeb českého podniku tvoří navazující program Sales Booster, který pomáhá automatizovat práci nejenom u start-upových akcelerátorů a investičních fondů, ale všech obchodníků. Podle vybraných kritérií sám identifikuje a personalizovaně oslovuje potenciální klienty kdekoliv na světě, a to přímo ze jména v e-mailu či profilu na sociálních sítích. A pomocí dat z jeho CRM databáze (řízení vztahů se zákazníky) či seznamu bývalých klientů rovněž vybírá nové firmy a kontakty nejpodobnější těm dosud nejlepším.

Nový program tak opět pomocí strojového učení automatizovaně kontroluje tyto sítě klientů a kontaktů, hlídá jejich případné změny zaměstnavatele nebo přesuny na jiné pozice a udržuje databáze aktuální. Pokud nějaká z takových změn navíc proběhne, tak algoritmus dohledá nové kontaktní údaje, obchodníka na to upozorní a přímo v CRM systému mu vytvoří novou příležitost a úkol.

„Představte si obchodníka, který přišel ráno do práce. V kalendáři má naplánované nové schůzky s potenciálními klienty a v CRM systému úkoly, komu se má ozvat. Z toho některé schůzky jsou úplně cizí lidé a některé jsou kontakty, se kterými se dřív už bavil, ale nedávno změnili zaměstnání. Velkou část dne tak má naplánovanou, může se tedy rovnou efektivně pustit do práce a nemusel pro to udělat vůbec nic,“ popisuje Vodička služby české firmy z pohledu zákazníka.