Evropa bude nakupovat plyn společně, aby byl levnější, shodli se ministři

„Zatím neotevíráme šampaňské, ale můžete ho dát chladit. Bude tam na nás čekat zřejmě do 13. prosince, tedy do páté energetické rady,“ zhodnotil výsledek po skončení jednání ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Diskuze se točila hlavně kolem výše stropu, který v úterý komise navrhla na 275 eur za MWh. Toto opatření by ale platilo v případě, že bude cena plynu na nizozemském virtuálním uzlu TTF převyšovat strop po dobu dvou týdnů, a zároveň by byla nad cenou LNG (zkapalněného zemního plynu).

„Nejdřív jsme měli problém, protože komise nebyla schopna s žádným návrhem přijít. Teď máme opačný problém, a to je ten návrh, s kterým přišla,“ uvedl ještě před jednáním Síkela.

Shoda tedy panuje nad společnými nákupy plynu. Evropské firmy by tak sjednocovaly poptávku po plynu, aby získaly lepší cenu. Dalším bodem je solidarita mezi členskými státy.

Sousední země EU by si také musely povinně vypomáhat s dodávkami plynu, kdyby si některá z nich nebyla schopná zajistit dodávky pro své chráněné zákazníky, jako jsou domácnosti, nemocnice či kritická infrastruktura.

„V této oblasti nebudou třeba další jednání. Formální schválení by mělo by jít ruku v ruce s politickým odsouhlasením mechanismu regulace tržních cen, o kterém jsme také hovořili. Ta debata byla velice živá. Jsou různé názory, ale byla to vstupní debata, jež bude sloužit jako základ pro dohodu, které dosáhneme v prosinci,“ říká Síkela. České předsednictví EU zváží další možnosti postupu.