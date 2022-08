Proč mít 18 °C v obýváku, když topím dřevem, ptá se šéf Cechu kamnářů

Práce je moc a kamnáři nestíhají, popisuje profesní sdružení současnou situaci. To, co nastartovala covidová pandemie, když lidé začali investovat do svých domovů i chalup, současná energetická nejistota ještě posiluje.

Letos však už nový krb rozhodně nebude, slyší zájemci od kamnářských firem. Nestíhají řemeslníci ani firmy, které součásti topidel nebo celá zařízení vyrábějí. A ceny, jako u všeho, rostou.

„Vzrostly odhadem o 15 až 40 procent,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR, jenž sdružuje přes dvě stovky firem z oboru.

Jak moc jsou kamnáři vytížení?

Když se dnes zákazník obrátí na kamnáře, pravděpodobně se dozví, že má v tomto roce už plno, že se snad najde nějaký volný termín v roce 2023. Někteří kolegové přijímají zakázky dokonce až na rok 2024.

Dodací lhůty jsou dlouhé nejen kvůli vytíženosti lidí, ale i proto, že firmy, které vyrábějí topidla, kachlové a další komponenty a materiály, jednoduše nestačí tak rychle na poptávku reagovat. Komplikovanější topidla, jako jsou například těžká akumulační kamna, nebyla ani v minulosti k mání „ze dne na den“.

Na co si dát pozor? Když někdo slibuje dodání za měsíc, je to podezřelé?

Při výběru jakéhokoli zhotovitele je namístě určitá opatrnost. Dobrým pomocníkem mohou být reference, doporučení, v kamnařině určitě i členství v Cechu kamnářů. Podezřele rychlé dodací lhůty však ještě nemusí znamenat nějaký problém.

Běžně se dnes stává, že se řemesla, na která kamnář navazuje, opozdí, plánovaná zakázka se posouvá a vzniklé volno se může využít pro zakázku novou. Větší kamnářské firmy mají i slušné skladové zásoby, a mohou tak reagovat pružněji.

Jak může zájem o kamnářské řemeslo ovlivnit chystaná vyhláška ministerstva průmyslu, jež při energetické nouzi považuje za ideál 18 stupňů v obýváku?

Nijak. Jde přece o regulaci energetických zdrojů, kterých se nedostává. A v prvé řadě hlavně plynu.

Vytápění kamny samozřejmě není vhodné pro všechny domácnosti a provozy v této zemi. Nereálné to je třeba ve velkých městech. Naopak periferie, menší města a hlavně venkov mají dřevo většinou v dostatečné zásobě k dispozici, a spaluje-li se dřevní biomasa v moderních, účinných a ekologických topidlech, jde o alternativu, kterou není potřeba žádnými vyhláškami omezovat. Majitelé kamen jsou v současné energetické krizi opravdu nezávislí a svobodní.

Připravují se lidé na tuto zimu pečlivěji než v minulých letech? Mají větší zásoby dřeva?

Předzásobení palivovým dřevem určitě není jen záležitostí posledních měsíců. Kvůli kůrovcové kalamitě totiž v posledních letech vznikla nadprodukce dřeva, které se nehodilo na nic jiného než na topení.

Nově si ale teď dělají zásoby lidé, kteří dříve topili v kamnech jen příležitostně, a v souvislosti s tím, co se aktuálně děje s cenami energií, se rozhodli dát lokálnímu topidlu na dřevní biomasu šanci. No a aby vydrželi celou zimu, tak se do toho musí pustit už teď.

O kolik zdražilo pořízení nových kamen nebo krbu?

Současná kamnařina je velmi široký obor, a rozpětí cen je proto značné. Slušná krbová kamna přijdou na několik desítek tisíc, komplikované akumulační systémy mohou stát půl milionu a více. V obou těchto kategoriích ale můžeme mluvit o nárůstu cen přibližně v rozpětí 15 až 40 procent.

Vznikají při tak silné poptávce nové firmy na trhu?

K tomu nemám žádná konkrétní čísla, ale nemyslím si, že by se tu najednou někde vyrojilo „x“ nových neznámých kamnářů a firem. Moderní kamnařina není vůbec jednoduchý obor a bez řádného komplexního vzdělání a praxe se do ní jen tak někdo nepustí. A pokud snad ano, tak nám všem přeji, abychom se s takovým dobrodruhem pokud možno nepotkali.

Kdy nastal ten zlom, kdy ve firmách začaly zvonit telefony?

Velký nárůst poptávky začal už během covidové pandemie. Spousta lidí zůstala doma a při tom zjistili, že za teplo, které dříve měli zadarmo v práci, si teď musí sami zaplatit. Logicky začali přemýšlet o různých alternativách a topení v kamnech se někde samo nabízelo. Mnozí také odjeli mimo město na své chalupy a tam přišli na to, že staré topidlo, do kterého musí od rána do večera ládovat dřevo, se jim při dlouhodobém pobytu prostě nevyplatí.

Současná energetická krize způsobená válkou na Ukrajině situaci ještě vyhrotila. Lidé začínají objevovat obnovitelné zdroje energie a dřevo mezi ně – stejně jako třeba tepelná čerpadla nebo fotovoltaika – patří.

Je něco, co teď na trhu vyloženě chybí?