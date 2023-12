Ututlaný zločin v Ostravě: Kdo se napakoval na doutnající skládce?

Kdyby obří rokle vznikla pouze na státním pozemku, možná by se na tenhle zločin proti přírodě nikdy nepřišlo. Náklaďáky navážely odpad několik let, šéfové státního podniku Diamo se raději dívali jinam. Všichni zainteresovaní nejspíš dětinsky spoléhali na to, že co zmizí pod zemí, už nikdo nenajde.