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ZprávyУкраїнські новиниЧехія заморозила російські активи на суму близько 10 мільярдів крон

Чехія заморозила російські активи на суму близько 10 мільярдів крон

Войтєх Блажек, Їржі Пшенічка, Наталія Драган
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Їржі Гилмар. Ілюстраційне фото.

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12:00

Інтерв’ю з новим директором Управління фінансового аналізу Їржі Гилмарем, який керує системою пошуку активів підсанкційних росіян у Чехії.

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З початку липня важлива ​​державна установа, яка розкриває так зване «відмивання грошей», має нового керівника. Після нападу Росії на Україну в лютому він має ще одне серйозне завдання – пошук активів росіян, які потрапили до європейського санкційного списку.

«Наразі над цим працює половина з наших тридцяти співробітників», – каже колишній поліцейський Їржі Гилмар в інтерв’ю виданню Seznam Zprávy.

Євросоюз вже затвердив шість пакетів санкцій через російську агресію в Україні. З кожним із них список осіб, чиї активи заморожені в ЄС, розширюється на десятки і сотні прізвищ. Скільки роботи принесе вам кожна нова особа в списку?

Насправді все трохи інакше. Система налаштована так, що кожен банк щодоби перевіряє портфоліо своїх клієнтів, чи не потрапили вони до санкційного списку. Те саме робить служба з питань кадастру і депозитарій цінних паперів. Усі ці реєстри власності проводять регулярний моніторинг. І якщо хтось із них виявить, що є будь-яка власність, яка належить підсанкційній особі, згідно із законом, він зобов’язаний повідомити нам про це. А потім ми приступаємо до заморожування.

Що є найскладнішим у заморожуванні?

Насправді ж, заморожування банківських рахунків не є героїзмом. Це згенеровує сама система, і я можу сказати, що у Чеській Республіці вона працює добре. Я виключаю, щоб безпосередній власник рахунку, який є в списку санкцій, не був би заморожений у чеських банках. Те ж саме стосується і кадастру. Проблема полягає в тому, щоб знайти приховану власність через компанії за межами Чехії.

Отримати інформацію про справжнього власника, коли доводиться звертатися за допомогою до кількох іноземних розвідувальних підрозділів-партнерів, часто стає значною проблемою. Особливо, коли ці колеги іноді не мають тих інструментів, якими володіємо ми.

Скільки російських активів заморозила Чехія з початку російської агресії в Україні?

За приблизними підрахунками, це можуть бути активи на суму до десяти мільярдів крон.

Що саме?

Це нерухомість, частки в компаніях, кошти на банківських рахунках.

Що для вас означає замороження активів? Якщо йдеться про такий готель, як «Westend» у Маріанських Лазнях, ви повинні опікуватися ним? Або це для вас закінчується штампом в реєстрі нерухомості?

Наш загальний підхід полягає в тому, що неможливо, аби держава заплатила хоча б одну крону за управління замороженими активами. І якщо йдеться, наприклад, про готель, то ви можете продовжувати в ньому вести бізнес. Проте водночас у нашому рішенні про замороження активів зазначено, що доходи від цієї діяльності ніколи не можуть опинитися в руках підсанкційного суб’єкту.

Ми стикалися з низкою випадків, коли це була власність не безпосередньо підсанкційних росіян, а їхніх родичів та інших пов’язаних осіб. Чи можете ви також заморозити такий актив?

У цих випадках ми використовуємо індивідуальний підхід. Наприклад, коли дружина підсанкційної особи має банківський рахунок, а її чоловік має право розпоряджатися цим рахунком, зв’язок очевидний. Але, відверто кажучи, наприклад, брат підсанкційного – це вже проблема для нас. Я не той, хто може довести, що один із двох братів є радикальним прихильником режиму, а інший – радикальним противником.

Можуть виникнути проблеми. Можливо, ви помітили, що швейцарці також розморозили російські активи на суму близько вісімдесяти мільярдів крон.

Ви вже стикаєтеся з якимись скаргами?

Наразі ще не стикаємося із жодними скаргами.

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