День Святого Вацлава: святкування у Чехії

28 вересня у Чехії відзначають День державності або День Святого Вацлава – покровителя чеських земель, що зіграв одну з найважливіших ролей у становленні чеської держави. 28 вересня у Чехії відзначатимуть День державності: що потрібно знати

Гуляння на Вацлавській площі

Foto: Profimedia.cz Гуляння на Вацлавській площі у 2019 році.

На Вацлавській площі привітати чеський народ зі святом приїде верхи Святий Вацлав. Святкова хода відбудеться з 15 до 16 години та з 17 до 18 години. Оживлять її танцюристи та музиканти, які будуть одягнуті в традиційні костюми тієї епохи та гратимуть на копіях старовинних інструментів. Побачити можна буде і виступи фехтувальників та насолодитися різноманітними стравами на ярмарку, який працюватиме на головній площі Праги до 9 жовтня.

Час : ярмарка працює з 10 до 21 години, святкова хода відбудеться з 15 до 16 години та з 17 до 18 години

Де : Václavské náměstí

Вартість : безкоштовно

Більш детально з програмою заходу можна ознайомитися ТУТ.

День відкритих дверей у Міністерстві фінансів Чехії

Foto: https://www.kudyznudy.cz/ Екскурсії пропонують заглянути за лаштунки Міністерства фінансів Чехії.

Будівля Міністерства фінансів відкривається для громадськості вп'яте в історії в рамках Дня чеської державності. Протягом дня відвідувачі матимуть змогу зустрітися з керівництвом міністерства, зокрема з міністром фінансів Збинєком Станюрою. Гості зможуть відвідати виставку Державної друкарні коштовностей із можливістю власноручно надрукувати пам'ятний аркуш на історичній машині, а також прослухати лекцію з фінансової грамотності.

Час : з 10 до 16 години

Де : Letenská 15, Praha 1, Malá Strana

Вартість : безкоштовно

Більш детально з програмою заходу можна ознайомитися ТУТ.

Виставка прикрас із чеським гранатом

Foto: Сторінка Muzeum českého granátu Praha у Фейсбуці. Під час виставки відвідувачі музею дізнаються про енергію та цілющу силу чеського гранату.

Свої двері у День державності Чехії відкриє й Музей чеського гранату. Відвідувачі зможуть побачити унікальну виставку прикрас із чеським гранатом, на якій дізнаються про історію видобутку гранату в Чехії, технологію його подрібнення та місця залягання.

Час : з 10 до 18 години

Де : Karlova 186/8, Praha 1

Вартість : безкоштовно

Більш детально з програмою заходу можна ознайомитися ТУТ.

Лицарські поєдинки «Na Jezerce»

Foto: https://www.prazskypatriot.cz/ Ілюстраційне фото.

Вже вкорте у парку «Na Jezerce» відбудеться свято на честь прославлення Святого Вацлава. Маленькі і дорослі відвідувачі зможуть подивитися різні чеські, зокрема музичні, вистави, а також насолодитися лицарськими поєдинками.

Час : 13 година

Де : Na Jezerce 140 00, Praha 4-Nusle

Вартість : безкоштовно

Цікаві розваги та змагання для дітей

Foto: frantic00, Shutterstock.com Ілюстраційне фото.

Дитячий та молодіжний центр Праги 5 (DDM Praha 5) запрошує дітей на святкування Дня Святого Вацлава. Дітлахи зможуть відвідати театр іграшкових машин, взяти участь в ігрових майстер-класах з традиційними виробами, пограти в середньовічні азартні ігри, постріляти з лука, а також походити по канату.

Час : з 10.30 до 16 години

Де : Štefánikova 11, Praha 5

Вартість : безкоштовно

Більш детально з програмою заходу можна ознайомитися ТУТ.

Подорож із Праги до Африки

Foto: https://www.kudyznudy.cz/ Протягом дня гості зможуть відвідати африканський базар, пограти на африканському джембе або заплести справжні африканські коси.

Празький зоопарк запрошує на відкриття павільйону горил. Відвідувачі зможуть продегустувати тропічні фрукти, делікатеси з комах, взяти участь у мастер-класах з гри на африканському джембе, виготовити африканські маски тощо.

Час : з 10 до 16 години

Де : U trojského zámku 120/3, Praha 7

Більш детально з програмою заходу можна ознайомитися ТУТ.

Свято гарбуза у Лисицькому замку

Foto: Фейсбук Лисицького замку Запрошення на свято від Лисицького замку.

У День державності Чехії Лисицький замок запрошує на власне подвір'я. На відвідувачів чекають фірмові страви з гарбуза, вино та бурчак від замкової кав'ярні «Café Dubsky». Для дітей організатори підготували майстер-класи - різьблення з гарбуза.

Водночас бажаючі можуть відвідати екскурсію осінньо прикрашеними кімнатами замку. Екскурсії платні. Вхід - від 70 до 170 крон.

Час : з 10 до 16 години

Де : Лисицький замок, Zámek Lysice

Вацлавський фестиваль у Чеському Крумлові

Foto: https://www.kudyznudy.cz/ Ілюстраційне фото.

Святкування на честь Святого Вацлава пройдуть і в Чеському Крумлові. Саме цього дня відбудеться Міжнародний фольклорний фестиваль, наповнений музикою, танцями, пивом, вином та смачною їжею. Наприкінці дня усі бажаючі зможуть відвідати «Святовацлавський вечір відкритих музеїв і галерей» із супроводжувальною програмою.

Де : Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Вартість : безкоштовно

Більш детально з програмою заходу можна ознайомитися ТУТ.

Cвято вина і бурчака

14-й рік свято вина та бурчака, або Hradecký koštýř, традиційно пройде у Жижківських садах у місті Градець-Кралове. На ньому можна буде скуштувати напій за смаком, а також взяти участь у розважальній програмі. І хоча захід призначений здебільшого для дорослих, організатори прагнуть зробити цей день святом для всієї родини. Тому запрошують батьків із дітьми, для яких будуть підготовлені творчі майстерні, театр та безліч інших розваг.

Foto: https://www.kudyznudy.cz/ Hradecký koštýř – це захід, коли з келихом у руці можна комфортно провести майже весь день.

Час : з 10 до 19 години

Де : Na Hradě 91/3, 500 03, Hradec Králové

Вартість : для дорослого - 200 крон, для дітей від 15 до 18 років - 100 крон, для дитини до 15 років у супроводі дорослого - безкоштовно.

Більш детально з програмою заходу можна ознайомитися ТУТ.

Середньовічне шоу в Пльзені

У День Святого Вацлава у Пльзені пройде середньовічне шоу, яке називають шоу для короля Яна Люксембурзького. У рамках свята заплановано турнір із верхової їзди, в якому візьме участь і сам король, найвідоміший лицар.

Протягом дня гості зможуть побачити старовинні танці, послухати середньовічну музику, а також пригоститися холодними напоями. Для молодших відвідувачів організатори підготували низку розважальних заходів, зокрема історичну карусель.

Час : з 10.30 до 18 години

Де : U Ježíška 1, Plzeň 2, Slovany

Вартість : для дорослого - 150 крон, для всієї родини - 390 крон, для дітей 6-15 років - 90 крон, для дітей до 6 років безкоштовно

Більш детально з програмою заходу можна ознайомитися ТУТ.

Національний технічний музей за 80 крон

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Зазвичай у Національному технічному музеї проходять різні тематичні виставки, тож ніколи не знаєш, що саме доведеться побачити.

На 28 вересня припадає не лише День чеської державності, але й річниця першого відкриття постійних експозицій Національного технічного музею в Шварценбергському палаці у Празі. З цієї нагоди музей цього дня можна відвідати всього за 80 крон.

Час : з 9 до 18 години

Де : Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1-Hradčany

Вартість: 80 крон

День відкритих дверей у Міністерстві культури Чехії

Foto: Profimedia.cz Будівля Міністерства культури Чеської Республіки.

28 вересня, у День державності, відбудеться День відкритих дверей у Міністерстві культури Чехії. На відвідувачів чекають екскурсії внутрішніми приміщеннями та насичена програма. У Ностичному палаці ви побачите кабінет міністра культури, палацову галерею з багатьма роботами старих майстрів, каплицю Успіння Пресвятої Богородиці та знамениту бібліотеку.