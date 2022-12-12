Про життя та навчання в Чехії. Безкоштовний форум для українців у Празі

Сьогодні, 12 грудня, у Празі пройде освітній форум на тему безкоштовної вищої освіти в Чехії. На ньому обговорюватимуть питання вступу до вищого навчального закладу в 2023 році, а також представлять мовні курси та програми, які надає Інститут іноземних мов (ICJ). Спікерами форуму будуть представники Вищої школи хімічної технології в Чехії (VŠCHT), куратори освітнього процесу в Інституті іноземних мов і його засновниця.

Foto: Фейсбук-сторінка Інституту іноземних мов «ICJ». Афіша до освітнього форуму.

На освітній захід запросили й українців, які розкажуть про своє перебування в Чехії під час російського вторгнення. Зокрема, з доповіддю виступить громадська діячка та волонтерка Ліза Зінова, яка щодня допомагає українцям і наближає перемогу своєї країни над російським агресором.

Ліза Зінова родом з Харкова, а у Празі живе вже 12 років. За цей час вона народила двох дітей, стала бізнесменкою, відомою громадською діячкою і волонтеркою.

Foto: З архіву Лізи Зінової. Українка Ліза Зінова.

«Перші три дні від початку війни в Україні я проплакала. Після зрозуміла, що треба щось робити, бо у Харкові залишилися мої рідні. Я відкрила грошовий збір на підтримку українців, на який відгукнулося багато чехів. Завдяки нашій спільній підтримці ми відправили понад 20 машин з гуманітарною допомогою до Харкова, Бучі та Бородянки, надіслали чимало пляшок води до Миколаєва, ліків та інших життєво необхідних речей. Загалом зроблено чимало. Я й надалі щодня продовжую допомагати Україні, бо ця робота стала для мене своєрідним лікуванням від жахіть, які відбуваються вдома. Не варто забувати про те, що війна триває і допомогти можна навіть пакунком підгузків», - розповіла Ліза редакції.

Послухати волонтерку та інших українців про їхнє життя в Чехії під час російської агресії в Україні можна на освітньому форумі, який розпочнеться сьогодні о 17 годині 30 хвилин за адресою Ječna 30, Praha 2 (Střední průmyslová škola elektrotechnická).