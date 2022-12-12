Hlavní obsah

Питання українців: Як продовжити тимчасовий захист у Чехії?

Дарина Дзюба

Компанія «FlixBus» відкриває три нові маршрути з України до Польщі та Чехії

Дарина Дзюба

Виставка у Віфлеємській каплиці: відчуйте дух справжнього чеського Різдва

Міхал Шула, Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новиниПро життя та навчання в Чехії. Безкоштовний форум для українців у Празі

Про життя та навчання в Чехії. Безкоштовний форум для українців у Празі

Наталія Драган
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

Reklama

12:30

Присутні на освітньому форумі матимуть можливість поставити питання щодо вищої освіти в чеських навчальних закладах, а також послухати українців, які поділяться своїм досвідом перебування у Чехії.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Сьогодні, 12 грудня, у Празі пройде освітній форум на тему безкоштовної вищої освіти в Чехії. На ньому обговорюватимуть питання вступу до вищого навчального закладу в 2023 році, а також представлять мовні курси та програми, які надає Інститут іноземних мов (ICJ). Спікерами форуму будуть представники Вищої школи хімічної технології в Чехії (VŠCHT), куратори освітнього процесу в Інституті іноземних мов і його засновниця.

Foto: Фейсбук-сторінка Інституту іноземних мов «ICJ».

Афіша до освітнього форуму.

На освітній захід запросили й українців, які розкажуть про своє перебування в Чехії під час російського вторгнення. Зокрема, з доповіддю виступить громадська діячка та волонтерка Ліза Зінова, яка щодня допомагає українцям і наближає перемогу своєї країни над російським агресором.

Ліза Зінова родом з Харкова, а у Празі живе вже 12 років. За цей час вона народила двох дітей, стала бізнесменкою, відомою громадською діячкою і волонтеркою.

Foto: З архіву Лізи Зінової.

Українка Ліза Зінова.

«Перші три дні від початку війни в Україні я проплакала. Після зрозуміла, що треба щось робити, бо у Харкові залишилися мої рідні. Я відкрила грошовий збір на підтримку українців, на який відгукнулося багато чехів. Завдяки нашій спільній підтримці ми відправили понад 20 машин з гуманітарною допомогою до Харкова, Бучі та Бородянки, надіслали чимало пляшок води до Миколаєва, ліків та інших життєво необхідних речей. Загалом зроблено чимало. Я й надалі щодня продовжую допомагати Україні, бо ця робота стала для мене своєрідним лікуванням від жахіть, які відбуваються вдома. Не варто забувати про те, що війна триває і допомогти можна навіть пакунком підгузків», - розповіла Ліза редакції.

Послухати волонтерку та інших українців про їхнє життя в Чехії під час російської агресії в Україні можна на освітньому форумі, який розпочнеться сьогодні о 17 годині 30 хвилин за адресою Ječna 30, Praha 2 (Střední průmyslová škola elektrotechnická).

Вхід на захід вільний, але за попередньою реєстрацією.

Sdílejte článek

Související články

Новий етичний кодекс: Як має поводитися чеський вчитель з вашою дитиною?

Чеська організація «Людина у біді» надала допомогу півмільйону українців

У Чехії відкрили різдвяний збір для українських військових

Український фольклор та темперамент: до Праги їде гурт «Hudaki Village Band»

Související témata:
Українські новини

Наступні новини