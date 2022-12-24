Різдво на святковій тарілці. Що полюбляють їсти чехи у Святвечір?

Різдво для чехів є чи не найважливішим днем року. Як і для більшості європейців, для них це свято добробуту, спокою, світла і традицій. Після появи першої зірки великі родини збираються за святковим столом, підбивають підсумки року та обмінюються подарунками.

За традицію на святковому столі українців, які відзначають Різдво шостого і сьомого січня, обов'язково має бути 12 страв. Для чехів така точна кількість страв не є принциповою, проте їхній стіл теж може похизуватися традиційними святковими ласощами.

Картопляний салат і смажений короп

Жодне Різдво у Чехії не обійдеться без картопляного салату і смаженого коропа. Кажуть, у кожної сім'ї є свій рецепт салату, господині можуть додавати до нього різні інгредієнти, що й робить цю страву особливою і неповторною. Ті, хто не любить коропа, часто ласують традиційним смаженим шніцелем або запеченою качкою, яку подають з квашеною капустою і кнедликами.

Foto: archiv, Seznam Zprávy Картопляний салат або bramborový salát.

Вважається, що луска коропа приносить гроші і достаток. Тому під час святої вечері чехи часто кладуть її під тарілку, а після цього носять її у гаманці.

Рибна юшка

Рибна юшка зазвичай готується з голови коропа та різних овочів. Подають її з підсмаженим ароматним хлібом. Цією стравою зазвичай пригощають і на площах міст або фестивалях. Наприклад, цього року 24 грудня з 11 по 13 години на Староміській площі кухарі приготують близько 2 тисяч порцій юшки, а всі бажаючі матимуть змогу скуштувати її абсолютно безкоштовно.

Винні ковбаски

Окрім риби чехи, звісно ж, полюбляють і м’ясо. Не варто забувати і про їхню любов до різних ковбасок. Їх також часто можна побачити на різдвяному столі у чеських домівках. Наприклад, чеські господині подають закручені у спіраль винні ковбаски, що нагадує нашу улюблену домашню ковбасу. Їхні варіації також можуть бути різними – хтось запікає їх в духовці, інші ж смажать на пательні. Найкраще вони смакують з квашеною капустою або картопляним пюре.

Foto: Marcel Drechsler, Seznam Zprávy Ковбаски на святковому столі.

Різдвяне печиво

Ну і як же без солодощів? Чехи вважають, що на святковому столі обов'язково має бути печиво та пряники. Найчастіше вони готують солодощі з пісочного тіста, а також випікають різноманітні ванільні булочки чи різдвяні пряники. Приготування солодощів є однією з різдвяних традицій, а робити це можна ще за кілька тижнів до самого Різдва. Рецептів різдвяного печива є безліч, зокрема до нього додають багато шоколаду, горіхів і сухофруктів. Різдвяні пряники прикрашають білою глазур'ю, а також можть вішати на ялинку як прикраси.

Foto: Mona Martinů, Seznam Zprávy Різдвяне печиво.

Різдвяний хліб або «ваночка»