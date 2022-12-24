Різдво на святковій тарілці. Що полюбляють їсти чехи у Святвечір?

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Різдво для чехів є чи не найважливішим днем року. Як і для більшості європейців, для них це свято добробуту, спокою, світла і традицій. Після появи першої зірки великі родини збираються за святковим столом, підбивають підсумки року та обмінюються подарунками.
Що роблять чехи 24 грудня?
За традицію на святковому столі українців, які відзначають Різдво шостого і сьомого січня, обов'язково має бути 12 страв. Для чехів така точна кількість страв не є принциповою, проте їхній стіл теж може похизуватися традиційними святковими ласощами.
Картопляний салат і смажений короп
Жодне Різдво у Чехії не обійдеться без картопляного салату і смаженого коропа. Кажуть, у кожної сім'ї є свій рецепт салату, господині можуть додавати до нього різні інгредієнти, що й робить цю страву особливою і неповторною. Ті, хто не любить коропа, часто ласують традиційним смаженим шніцелем або запеченою качкою, яку подають з квашеною капустою і кнедликами.
Вважається, що луска коропа приносить гроші і достаток. Тому під час святої вечері чехи часто кладуть її під тарілку, а після цього носять її у гаманці.
Рибна юшка
Рибна юшка зазвичай готується з голови коропа та різних овочів. Подають її з підсмаженим ароматним хлібом. Цією стравою зазвичай пригощають і на площах міст або фестивалях. Наприклад, цього року 24 грудня з 11 по 13 години на Староміській площі кухарі приготують близько 2 тисяч порцій юшки, а всі бажаючі матимуть змогу скуштувати її абсолютно безкоштовно.
Винні ковбаски
Окрім риби чехи, звісно ж, полюбляють і м’ясо. Не варто забувати і про їхню любов до різних ковбасок. Їх також часто можна побачити на різдвяному столі у чеських домівках. Наприклад, чеські господині подають закручені у спіраль винні ковбаски, що нагадує нашу улюблену домашню ковбасу. Їхні варіації також можуть бути різними – хтось запікає їх в духовці, інші ж смажать на пательні. Найкраще вони смакують з квашеною капустою або картопляним пюре.
Різдвяне печиво
Ну і як же без солодощів? Чехи вважають, що на святковому столі обов'язково має бути печиво та пряники. Найчастіше вони готують солодощі з пісочного тіста, а також випікають різноманітні ванільні булочки чи різдвяні пряники. Приготування солодощів є однією з різдвяних традицій, а робити це можна ще за кілька тижнів до самого Різдва. Рецептів різдвяного печива є безліч, зокрема до нього додають багато шоколаду, горіхів і сухофруктів. Різдвяні пряники прикрашають білою глазур'ю, а також можть вішати на ялинку як прикраси.
Різдвяний хліб або «ваночка»
До традиційних страв чеського Різдва належить і так звана «ваночка» (чеською vánočka), яку також називають різдвяним хлібом. Її форма нагадує немовля Ісуса в сповитку – декоративному поясі, яким перев’язують ковдру з немовлям. Такий атрибут має й символічне значення, адже вважається, що хрестоподібне плетіння виконує охоронну функцію і захищає від злих сил всю родину, яка зібралася за столом.