У вихідні буде переважно сонячно і близько 25 градусів за Цельсієм

Найближчими вихідними буде переважно сонячно. У суботу в північній частині Чехії лише зрідка можливі зливи. Проте жителі країни не дочекаються тропічних 30 градусів за Цельсієм. Максимальна температура становитиме близько 25 градусів. Про це йдеться у прогнозі Чеського гідрометеорологічного інституту.

В окремих частинах Чехії температура змінюватиметься. «Максимуми коливатимуться від 22 градусів Цельсія на півночі Богемії до 33 градусів Цельсія на півдні Моравії», – повідомили метеорологи у Twitter. Тому на півдні Моравії діятиме попередження про високі температури, а також про небезпеку пожеж.

У п'ятницю очікується мінлива хмарність. Однак, на південному сході можливі дощі з грозами. Удень стовпчики термометрів покажуть температуру від 20 до 24 градусів за Цельсієм, на південному сході – близько 26 градусів.

У суботу в переважній частині Чехії буде відносно сонячно, без дощів, лише на півночі та північному сході можливі опади, зокрема в горах.

У неділю, згідно з прогнозом Чеського гідрометеорологічного інституту, дощу не передбачається, буде ясно з мінливою хмарністю.