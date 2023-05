Kauzy týdne: Neuvěřitelné výmluvy armádní zlodějky a predátoři ve sportu

Soud potrestal sedmapadesátiletého někdejšího trenéra za sexuální zneužití čtrnáctileté svěřenkyně. Muži vyměřil trest dva roky s tříletou podmínkou. Navíc nesmí čtyři roky trénovat mládež. Kauzu muže, jenž v minulosti vedl národní tým stolních tenistek, se pokoušel svaz ututlat. Až teprve reportér Honza Novák dal věci do pohybu. To když v červenci 2021 popsal příběh dotyčné špičkové hráčky, a to skrze otřesná svědectví jejích spoluhráček.