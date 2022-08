Fiala bude jednat o „válečné dani“ a energetickém balíčku

Neuvedl ale, o který sektor jde. Podle informací SZ Byznys by se však zdanění mohlo týkat rafinerií a distributorů a prodejců pohonných hmot. O možném zavedení daně z neočekávaného zisku vláda musí podle Stanjury rozhodnout do 10. září.

Možné snížení či zrušení státní podpory u stavebního spoření na programu sice není, přesto by mohl někdo toto téma otevřít, nevyloučila pro redakci SZ Byznys Vanesa Šandová z tiskového oddělení Úřadu vlády České republiky.

Stanjura již dříve uvedl, že v jeho straně ODS o tomto nástroji panuje složitá debata. Výnos z daně by podle něj měl být určen na pokrytí mimořádných výdajů, které jen v příštím roce odhadl na 50 miliard Kč z úsporného tarifu na zvládnutí vysokých cen energií. Mimořádný nástroj by se podle ministra měl dotknout pouze malého počtu velkých firem.

Kromě bank a energetických firem by se mohla takzvaná windfall tax týkat rovněž rafinerií, které vládě leží v žaludku kvůli vysokým maržím.

Daň na rafinerie by se výrazně dotkla skupiny PKN Orlen, která vlastní rafinerie v Česku, v Litvě a ve svém domovském Polsku. I proto by to mohlo být ožehavé téma, právě přes Polsko má totiž Česko v případě nouze čerpat plyn, uvedl zdroj SZ Byznys.