Mám nárok na příspěvek na bydlení? Stát řeší vysoké ceny energií

Účty za energie domácnostem rostou. Evropské státy svým občanům pomáhají různě, ať už je to snížením DPH, nebo dočasným zastropováním cen. Česko však se začátkem plošné pomoci čeká na začátek topné sezony. Od října vláda slibuje pomoc všem domácnostem formou tzv. úsporného tarifu, spolu s odpuštění poplatků na obnovitelné zdroje energie (POZE), podporou kotelen a centrálního vytápění.

Do té doby si lidé musí vystačit s příspěvky na bydlení, které jsou určeny nízkopříjmovým domácnostem. Chystaná opatření, která mají mírnit dopad zdražení elektřiny, plynu či tepla na domácnosti budou platit od letošního října do konce příštího roku.

Na konkrétní dotazy odpovídají Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad, ČEZ a společnost EGÚ Brno.

Můj důchod činí 9 000 Kč a bydlím v nájmu, jehož výše činí 5 000 Kč . Jaký mám nárok na příspěvek na bydlení? Trvale hlášen jsem v Praze, nájemní místnost mám v Uherském Hradišti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV): Můžete si samozřejmě požádat o příspěvek na nájemní byt, ve kterém žijete. Veškeré informace o tom, co je třeba si pro vyplnění žádosti připravit, naleznete na webu MPSV: Příspěvek na bydlení (mpsv.cz).

Žádost navíc nyní můžete podat online a ušetřit si tak cestu na úřad. Naleznete zde i orientační kalkulačku, pomocí které si můžete snadno spočítat, na jakou výši příspěvku máte nárok. Kromě nové online žádosti je samozřejmě stále možné v případě potřeby o příspěvek na bydlení požádat i na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. K dispozici jsou také pracovníci call centra na bezplatné lince 800 77 99 00, kteří vám v případě dalších dotazů pomohou.

Dobrý den, nově od 1. 7. 2022 nebudou úřady vyžadovat vyúčtování energií (doplatky, přeplatky), avšak stále je to vyžadováno včetně dokladu o vlastnictví nemovitosti. Dokládal jsem: žádost, příjmy za kvartál, náklady za kvartál, prohlášení, smlouvu o zřízení věcného břemena, smlouvu s dodavatelem plynu, elektřiny a vody, rozpis záloh na elektřinu za roky 2021 a 2022, rozpis záloh plynu 2021 a 2022, rozpis záloh vody, kopie dokladů SIPO, roční vyúčtování plynu elektřiny. Oproti minulému čtvrtletí jsem nezaznamenal žádné zjednodušení a jelikož jsem se celý rok elektřinu a plyn snažil šetřit, tak mi je nyní připočten přeplatek k mé tíži a nevím, zda příspěvek na bydlení vůbec dostanu. Můžete mi sdělit Váš názor nebo upřesnění.

MPSV: Pokud se týká nároku na příspěvek na bydlení, vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však lze říct, že pokud Vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a podobně) stojí více než 30 procent čistých příjmů (v Praze 35 procent), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve vlastním bytě či domě.

Právě 1. července spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zásadní novinku, kterou je maximální zjednodušení podání žádosti o příspěvek na bydlení. Odstranilo se tak zbytečné papírování, o kterém píšete, navíc je možné formulář vyplnit online v klidu domova. Pro přihlášení je nyní třeba pouze elektronická Identita občana. Díky tomu se automaticky vyplní základní údaje o žadateli. Dál se vyplňují a prokazují (formou naskenovaných nebo vyfocených příloh) zjednodušeně řečeno všechny doklady o příjmech domácnosti za uplynulé čtvrtletí a doklady o nákladech za bydlení. Dále je třeba doložit platby za energie a služby, třeba bankovní výpis nebo SIPO.

Zjednodušení je to tedy opravdu velké a ušetří Vám cestování po úřadech. Všechny doplňující informace a podrobné návody naleznete na webu MPSV: Příspěvek na bydlení (mpsv.cz)

Dobrý den. Ráda bych se zeptala jestli je nějaká forma pomoci pro mojí situaci. Jsem starobní důchodkyně. Výše mého důchodu je 11 847 Kč. Zálohy na plyn mi byly u ČEZ zvednuty z 3 500 Kč na 11 500 Kč. Jsem připravena, že topit nebudu, ale nemohu si dovolit posílat zálohy 11 500 Kč. Děkuji za odpověď. Jana Rozkotova

MPSV: Můžete si požádat o příspěvek na bydlení, na který máte za popisované situace nárok. U seniorů, pokud nemají kromě důchodu další příjem, je vyplnění formuláře žádosti nejjednodušší. Stačí totiž zaškrtnout, že žadatel pobírá důchod a příslušní pracovníci si už data ověří sami. Není tedy třeba shánět žádné další potvrzení. Pouze platí, že se musí dokladovat kompletní uhrazené náklady za bydlení, kopie nájemní smlouvy, dále také účty za energie a služby spojené s bydlením. Pokud by vám ani tento příspěvek nestačil, je tu ještě mimořádná okamžitá pomoc či příspěvek na živobytí.

Klíčové je, abyste se nebála o pomoc požádat, pokud ji potřebujete. K dispozici jsou pro všechny druhy pomoci pracovníci call centra na bezplatné lince 800 77 99 00. Zde by Vám také měli poradit jako člověku, který se ocitl v hmotné nouzi, i se získáním nároku na příspěvek na živobytí, případně okamžité mimořádné pomoci.

Dobrý den, známá na mateřské, jedno dvouleté dítě, bývalý partner platí celkem nízké alimenty, bydlí v bytě svých přátel bez nájemní smlouvy. Samozřejmě platí energie, fond oprav a částku za amortizaci bytu. Má šanci získat příspěvek na bydlení?

Děkuji za odpověď, Trnková

MPSV: Bohužel, nezbytnou součástí žádosti o příspěvek na bydlení je nájemní smlouva. Její sepsání opravdu není těžké. Doporučili bychom proto domluvit se s přáteli, kteří by Vám v tomto měli vyjít vstříc.

Dobrý den, týká se mě příspěvek i v případě, že bydlím v pronajatém baráčku, kde nemám trvalou adresu, plyn i elektřina je psána na mě, na co mám tedy nárok? Děkuji.

MPSV: Nezáleží na tom, zda v objektu, kde bydlíte, máte či nemáte trvalou adresu. Podstatné je, že v dané nemovitosti skutečně bydlíte a můžete to prokázat třeba nájemní smlouvou. Nárok na příspěvek na bydlení Vám může být přiznán tehdy, pokud Vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %).

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo aplikaci, která podání žádosti o příspěvek na bydlení maximálně zjednodušila. Pokud máte tedy přístup k internetu, můžete potřebný formulář vyplnit online doma v klidu. Pro přihlášení je nyní třeba pouze elektronická Identita občana. Díky tomu se automaticky vyplní základní údaje o žadateli. Dál se vyplňují a prokazují (formou naskenovaných nebo vyfocených příloh), zjednodušeně řečeno, všechny doklady o příjmech domácnosti za uplynulé čtvrtletí a doklady o nákladech za bydlení. Dále je třeba doložit platby za energie a služby, třeba bankovní výpis nebo SIPO.

Všechny potřebné informace naleznete na webu mpsv.cz v sekci Příspěvek na bydlení. Samozřejmě ale stále zůstává možnost o příspěvek požádat osobně na nejbližším kontaktním pracovišti úřadu práce.

Dobrý den. Chci se, prosím vás, zeptat ohledně příspěvku na bydlení? Započítá se tam do toho i rodičovský příspěvek na dítě, který pobírám? Děkuji a s pozdravem.

MPSV: Rodičovský příspěvek se do celkových příjmů započítává.

Dobrý den, bydlím v dvougeneračním domě já s manželkou a dětmi a v druhé části moji rodiče. Jsou již v důchodu. Všechny náklady na vytápění ohřev atd. platím já a rodiče mi platí nájem. Mají nárok na příspěvek na bydlení. Děkuji Jiří Straka

MPSV: Především v daném případě není jasné, zda mají Vaši rodiče nájemní smlouvu, která je nezbytnou součástí žádosti o příspěvek na bydlení.

Ve formuláři je rovněž třeba vyplnit kolonky, ve kterých jsou uvedeny náklady na energie a služby. Ty by musely být rovněž vyčísleny v nájemní smlouvě. Platí, že všechny doplňující informace a podrobné návody naleznete na webu MPSV: Příspěvek na bydlení (mpsv.cz). Zde naleznete také orientační kalkulačku, pomocí které si můžete snadno spočítat, na jakou výši příspěvku máte nárok.

Dobrý den, 1. 6. 2022 jsem podala žádost o příspěvek na bydlení. Máme pomalu konec července a neobdržela jsem žádnou odpověď. Na e-maily nikdo nereaguje. Jedná se o ÚP pro Prahu 9 ve Vysočanech. Obracela jsem se na vedoucí odboru pí. Pavlisovou a také na pracovnici pí. Laupyovou. První e-mail jsem poslala 11. 7. 2022. Myslíte, že s tímto přístupem úřadu budou lidi o něco žádat? Obrátila jsem se i přímo na p. ministra Jurečku na messengeru. Jeho odpověď: prý sjedná nápravu. S pozdravem a případně děkuji za odpověď IK.

MPSV: Na tento dotaz reagovat nemůžeme, protože neznáme podstatné podrobnosti (např. číslo jednací žádosti). Obecně platí, že při podání žádosti o příspěvek na bydlení probíhá standardní správní řízení, úřad by měl tedy vydat rozhodnutí do 30 dnů.

Zajímalo by mě, jaká bude od září přibližná cena plynu a elektřiny – to znamená průměrná cena za kubík plynu se všemi poplatky, a to samé za elektřinu. Za odpověď děkuji, Stachovic

Michal Macenauer, ředitel strategie společnosti EGÚ Brno: Nelze odpovědět bez znalosti Vaší situace. Informaci ale snadno získáte na několik kliknutí na stránkách libovolného obchodníka. Fixovat u některých můžete i na více než dva roky a důležitá je tedy cena, jakou nabízejí nyní. Pokud přepočteme veškeré platby za komoditu, ale i přepravu/přenos, distribuci a další systémové služby za 1 kilowatthodinu, pak běžná domácnost zaplatí na 1 kWh plynu přibližně 4,60 Kč a za 1 kWh elektřiny přibližně 13 Kč.

Kolik se dá ušetřit vypínáním tzv. stand by? Televize rok výroby 2014 je v provozu cca čtyři až šest hodin denně, stejná doba provozu je i u PC. Děkuji.

Michal Macenauer: Nelze říci paušálně, protože typů zdrojů v televizi je mnoho, ale obecně dnes již tímto ušetříte velmi málo. Dle regulace EU by od roku 2012 měla být standby spotřeba běžných spotřebičů v domácnosti s pohotovostním režimem do 0,5 W, tedy v dnešních cenách jde o přibližně 57 Kč/rok. Větším problémem jsou běžné wi-fi routery, ty si řeknou i o 15 W, a to už je za rok 1 700 Kč.

Mohu si teď dát fixaci u ČEZ a bude to mít nějaký význam? Děkuji.

ČEZ: Dobrý den, fixovat, nebo nefixovat a případně na kolik let? To je teď častá otázka a mimochodem se mě na ní neustále ptají i moji kamarádi nebo známí. Odpovím úplně stejně, co říkám jim. Moje doporučení se liší dle typu zákazníka. Z dotazu není zřejmé, jestli jste už u ČEZ, nebo nejste a jaký máte teď typ produktu.

Pokud jste zákazník, který k ČEZ přichází, tak je teď nejlogičtější asi jednoletá fixace. Ceny energií teď určuje z 90 procent to, co udělá Rusko, a ceny elektřiny jsou výrazně ovlivňovány cenami plynu. Když bude plynu dostatek, půjdou ceny plynu i elektřiny dolů, když ho bude nedostatek, půjdou nahoru.

Jednoletá fixace umožňuje se pojistit proti riziku, že Rusko bude v zimě omezovat dodávky plynu a ceny vyletí extrémně vysoko. Zákazník si samozřejmě může sjednat i dvouletou fixaci, jen zas musí počítat s tím, že v případě poklesu cen bude delší dobu platit vyšší ceny. Ceny energií nakonec půjdou dolů, plynu je na světě dostatek, jen je potřeba vybudovat infrastrukturu, jak ho sem dostat z jiných než ruských zdrojů…

Pokud už jste delší dobu u ČEZ a máte produkt Elektřina na dobu neurčitou, tak poradím spíš na tomto produktu vydržet. Ceníky se tvoří jednou ročně a pro zákazníky na tomto produktu jsme si elektřinu obstarali ještě minulý rok, kdy byly velkoobchodní ceny výrazně níže. Lidé na tomto produktu se v tuto chvíli stále mohou těšit z výhodných cen, které nový zákazníci už bohužel nedostanou.

Pokud nejste zákazníkem ČEZ, jste u některého ze seriózních dodavatelů a přemýšlíte, zda dodavatele změnit, tak bych radil rozvážnost, vše si dobře promyslet a porovnat pečlivě ceníky. Pro nové zákazníky bývají teď ceny vyšší a řadu produktů, které dodavatelé mají na svých stránkách, už třeba ani aktivně nenabízejí a noví zákazníci je nedostanou.

Mám tarif D02d, bydlím ve Středočeském kraji v Kolíně, u ČEZ mám nefix. Kolik teď zaplatím za 1 kWh se vším všudy?

ČEZ: Dobrý den, pokud jste stálým zákazníkem ČEZ a máte produkt Elektřina na dobu neurčitou, tak v tuto chvíli platíte stále velmi dobrou cenu. Ceníky se tvoří jednou ročně a pro zákazníky na tomto produktu si dodavatel ČEZ Prodej elektřinu obstaral ještě minulý rok, kdy byly velkoobchodní ceny energií výrazně níže. Lidé na tomto produktu se v tuto chvíli stále mohou těšit z výhodných cen, které nový zákazníci už bohužel nedostanou. Výsledná cena včetně všech daní a regulovaných poplatků je 5,9 Kč za kilowatthodinu.

Proč vyvážíme elektrickou energii za pár haléřů a pak ji dovážíme 1000krát dráž? Neměl by se nejdříve uspokojit náš trh za rozumnou cenu a přebytek prodat dál a za víc než pár haléřů? Děkuji za odpověď.

Michal Macenauer: Otázka obsahuje nepravdivé až lživé, pokud je v tom úmysl, hypotézy. Řada politiků se těmito hypotézami snaží o lacinou popularitu. Realita je ale úplně jiná, byť složitá. Elektřinu nevyrábíme za pár haléřů, nevyvážíme ji a nenakupujeme ji 1000× dráž. Množství elektřiny spotřebované v Česku představuje 85 procent celkové tuzemské výroby.

Kdo chce, ten již ví, že elektřina se obchoduje na mnoha platformách. Řada obchodníků nakupuje přímo od výrobců, ale tím nejtransparentnějším způsobem zobchodování je vždy veřejné tržiště. Je naprosto lhostejné, kdo jej provozuje, protože poplatky za použití tržiště jsou zanedbatelné. Těchto tržišť je několik, některé formy kontraktů se obchodují v Česku (krátkodobé, denní, vnitrodenní) a některé na platformě EEX. Upozorňuji, že ačkoliv je to platforma Lipské burzy, elektřina se na ni obchoduje odděleně pro ČR nebo jakoukoliv další zemi.

Když to hodně zjednoduším, na jakémkoliv trhu bez bariér se zboží nakonec obchoduje za takzvanou marginální cenu. Ta je cenou posledního zdroje, který je potřebný pro uspokojení poptávky. V tom tkví dnešní problém – prudký růst ceny elektřiny je způsoben především prudkým růstem ceny plynu, protože plynových zdrojů je v soustavě pro uspokojení poptávky třeba. Protože elektřina je obchodovaná na volném trhu, není možné nutit výrobce (přibližně 1/4 až 1/3 je vyrobená soukromými výrobci), aby prodávali za uměle nízkou, netržní, cenu. Pokud by k takové situaci hypoteticky došlo, není jasné, jak by měla být taková cena určena. Tento princip by navíc dlouhodobě stejně vedl k rozkladu a navyšování ceny, nikoliv ke snižování.

Burzovní obchodování cenu nenavyšuje, cenu navyšuje „zlorežim“ dnešního Ruska – nicméně dočasně. Dalším zdrojem navyšování ceny energií, který je nyní dočasně v pozadí, je požadavek nereálně rychlé energetické transformace diktovaný společnou evropskou energetickou politikou.

Vážení, mám dotaz: Mám smlouvu na dva roky na plyn i na elektřinu. Během platnosti smlouvy ale dodavatel jednostranně porušil smlouvy a navýšil zálohy téměř o 100 procent. Údajně mu to dovolují obchodní podmínky, žádné jsem ale nedostala. Je tato „šejdírna“ přípustná? V kontraktu jsou sice stanoveny penále pro mě, když nedodržím smlouvu, ale evidentně dodavatel je nepostižitelný. Je toto přípustné v tomto tzv. právním státě? Proč uzavírat smlouvu s někým, kdo je nedůvěryhodný?

Vladimír Černý, odborný rada Energetického regulačního úřadu: Je potřeba dávat pozor na rozdíl: „zvýšení ceny“ vs. „zvýšení záloh“. Ve smlouvě, jíž jsou všeobecné obchodní podmínky a ceník součástí, se u záloh stanovuje, zda je bude zákazník platit, jak často a jakým způsobem. Výše záloh je pak stanovena dodavatelem.

Dobrý den, ve svém domě pronajímám dva byty. Elektroměry jsou napsané na mě. Dostanou moji nájemníci také úsporný tarif? Případně, co pro to mohu jako majitel nemovitosti udělat?

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO): Sleva připadne tomu, kdo má uzavřenou smlouvu s dodavatelem energií. U těch, kteří bydlí v nájmu a smlouva na energie není přepsaná na jejich jméno, tak slevu obdrží majitel nemovitosti a nájemníci mohou požadovat zohlednění slevy v nákladech na bydlení.

Dobrý den, zajímal by mě úsporný tarif. Kdo má ceny ještě fixované například u elektřiny třeba 1 600 Kč/MWh, tak dostane stejně jako ten, kdo už fixaci nemá a platí už nové ceny kolem 7 500 Kč/MW? To na tom spousta lidí vydělá (nám by to zaplatilo polovinu spotřeby) a zbytku s mega cenami to téměř vůbec nepomůže. Přijde mi to hodně nedomyšlené. Nebo se bude rozlišovat pomoc podle ceny plynu a elektřiny?

MPO: Vláda poskytne domácnostem dvojí pomoc. V první řadě mezi ně rozdělí přibližně 10 miliard korun prostřednictvím úsporného tarifu. Kromě toho budou za období říjen až prosinec odpuštěny všem zákazníkům poplatky za podporované zdroje energie (POZE). To v praxi znamená, že zákazník v domácnosti ušetří 599 korun s DPH za každou MWh spotřebované elektřiny. Domácnosti s vyšší spotřebou elektřiny, tedy například ty, které topí přes tepelná čerpadla, budou mít letos od státu nárok na pomoc ve výši až pět tisíc korun (úsporný tarif + odpuštění POZE).

Po celý příští rok odpustí stát poplatky za podporované zdroje všem zákazníkům. Kromě toho také vyplatí zbývající tři čtvrtiny pomoci, tedy částku 30 miliard korun přes úsporný tarif. Výše slevy se u elektřiny bude odvíjet od distribuční sazby jednotlivých domácností a u plynu od plánované spotřeby plynu jednotlivých domácností.

Týká se úsporný tarif na energii i mé domácnosti? Mám roční spotřebu okolo 2,5 MWh. Zálohy se mi zvedly o 600 Kč měsíčně a neberu a nemám nárok na příspěvek na bydlení. Děkuji za kladné vyřízení Vrána Daniel

MPO: Stát pomůže s vysokými cenami energií všem domácnostem. Tedy těm, co používají elektřinu, plyn i domácnostem, které topí přes domácí kotelny i přes centrální vytápění.