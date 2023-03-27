Про хвороби та щеплення у Празі. Долучайтеся до вакцинаційної кампанії і ви

Плануєте вакцинувати себе або своїх дітей у Чехії? Не знаєте, які відмінності між чеським та українським календарями щеплень? Вам потрібна порада щодо того, як вберегти себе від хвороб? Зверніться до українських спеціалістів та отримайте відповіді на свої запитання. Зробити це можна з 28 по 29 березня у центрі допомоги вимушеним переселенцям «Мрія» у Празі.

Де: Прага, центр допомоги українським переселенцям «Мрія»

Адреса: Novákových 20a, Praha 8, Palmovka

Коли: з 28 по 29 березня 2023 року

Час: з 10 до 18 години

Таку можливість українцям надають в рамках вакцинаційної кампанії «Вакцинуємося заради життя без страху». Здійснюється вона під патронатом Міністерства охорони здоров'я Чехії та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з організацією «AMIGA».

Перший захід відбувся у грудні минулого року у Брно, а на початку 2023 року вони пройшли у таких містах як Прага, Пльзень та Млада-Болеслав. Наступна інформаційна зустріч знову пройде у чеській столиці.

Чого слід очікувати?

28 та 29 березня українські лікарі відповідатимуть на важливі питання щодо вакцинації та чеської системи охорони здоров'я. На заході будуть доступні інформаційні матеріали українською мовою.

Крім того, 29 березня о 17 годині відбудеться семінар на тему «Профілактика інфекційних захворювань в умовах стресу та імунних порушень». У рамках заходу можна відвідати виставку «ЮНІСЕФ Вакцинація для України», яку можна побачити в приміщенні центру «Мрія» з 21 по 31 березня.

Чи може щеплення викликати захворювання?

«Я не робитиму щеплення, тому що після вакцинації набагато більший ризик захворіти, незалежно від сили побічних ефектів». Чи чули ви колись схоже твердження? Цілком можливо, адже припущення про те, що щеплення не лише не захищає від певної хвороби, а й підвищує ризик її виникнення, є одним із найпоширеніших міфів.

«Ми, люди, схильні приписувати причинно-наслідковий зв’язок між явищами, про які багато говорять у той чи інший період. Колись в Америці споживання органічної їжі пов’язували з причиною аутизму у дітей. З наукової точки зору це нісенітниця, але оскільки обидві теми тоді були широко обговорюваними, суспільство їх пов’язало. Це стосувалося і коронавірусу. Тоді говорили про вакцинацію, і водночас у всіх засобах масової інформації йшлося про збільшення кількості інфікованих. Люди пов’язали це, хоча ці явища ніяк не пов’язані», – пояснює один з амбасадорів кампанії, український лікар В’ячеслав Гребенюк.

Неможливим є і ослаблення імунітету внаслідок вакцинації. Про це свідчать численні наукові дослідження та перевірки, які повинні пройти нові препарати та вакцини перед виходом на ринок. Навпаки, було доведено, що у вакцинованих пацієнтів було виявлено зниження рівня захворюваності й на інші захворювання.

«У вакцинах немає збудника, який би викликав хворобу. Усі вони проходять ретельний контроль із додаванням менших доз антибіотиків, щоб запобігти зараженню. У поєднанні з постійними перевірками ризик неможливий», – підтверджує Гребенюк.

Водночас люди часто вказують на побічні ефекти. Однак вони не гірші за саму хворобу. «Деякі вакцини від конкретних захворювань, наприклад, від кору чи краснухи, є так званими живими вакцинами. Це означає, що вони містять фрагменти бактерії або вірусу хвороби, щоб людина отримала імунітет. Через кілька днів після щеплення організм може бути трохи ослаблений, на що в деяких випадках може відреагувати, наприклад, підвищенням температури. Однак це завжди краще, ніж сама хвороба. Немає навіть жодного підтвердженого випадку смерті», – пояснює Гребенюк.