Dopravní podnik musel lidem od Redla vyplatit téměř 1,8 milionu

Jde o odchodné, které městská firma musela vyplatit poté, co manažery propustila kvůli trestnímu stíhání a podezření, že se podíleli na ovlivňování zakázek a na úplatcích.

Kromě toho se schyluje k tomu, že peníze – a to ve výši 1,6 milionu korun – dostane dokonce i bývalý ekonomický ředitel Matej Augustín, jehož policie podle vyšetřovacích dokumentů řadí ke klíčovým členům stíhané „zločinecké“ skupiny.

Dopravní podnik se zhruba rok vyplacení odchodného bránil. Chtěl je složit do soudní úschovy, ale Městský soud v Praze tuto možnost zamítl.

„Pokud by DPP odstupné nevyplatil, hrozilo by zvýšení těchto částek o náklady řízení přinejmenším ve výši několika set tisíc korun, což by bylo v příkrém rozporu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře,“ vysvětlil vyplacení peněz vedoucí Odboru komunikace dopravního podniku Daniel Šabík s odvoláním na právní analýzy, které si městská firma nechala vypracovat.