Hlubučkovy příjmy zůstaly utajeny. Neodevzdal přiznání majetku

Podle zákona by mohla být od jednoho tisíce do padesáti tisíc korun. Postih by však mohl být i vyšší, protože Hlubuček zatím neodevzdal ani přiznání, které musí podle zákona dodat do třiceti dnů poté, co skončil v politické funkci - tedy jako náměstek pražského primátora. Lhůta pro odevzdání tohoto dokumentu vyprší tuto sobotu.