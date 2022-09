Když Redl zaplatí miliony, může se dostat z vazby. Čeká se na poslední výslech

Na svobodu se zatím nedostali, protože podle vyšetřovatelů trvají důvody, pro které právě ve vazbě skončili. A to že by zejména mohli ovlivnit některé svědky.

Obhájce Zakaríi Nemraha Tomáš Kaiser už přitom udělal první krok k tomu, aby se jeho klient na svobodu dostal. V úterý nabídl žalobci Adamovi Borgulovi kauci, kterou by bylo možné za propuštění jeho klienta zaplatit. Odpověď ale zatím nedostal.

„Nemyslím, že by existovala obava, že by Zakaría Nemrah nyní mohl nějakého svědka ovlivňovat,“ uvedl advokát Kaiser na dotaz, zda v případě jeho klienta už jeden z důvodů vazby pominul.

Mimochodem Petr Hlubuček byl propuštěn na kauci (6 milionů) poté, co byl v minulém týdnu pozván k výslechu úředník pražského magistrátu Petr Hanousek. Ten je vedoucím oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému.

Jenže Nemraha a také Redla, Hlubučka a Kose poslal soud – na rozdíl od Mateje Augustína – do vazby kromě obav z ovlivňování svědků také proto, že by podle něj mohli uprchnout. Pokud se tak Redl a spol. budou chtít dostat na svobodu, musí se také – stejně jako Hlubuček – se žalobcem Borgulou domluvit na zaplacení kauce. Po jejím uhrazení a v případě, že například odevzdají své cestovní pasy, by mohl tento důvod vazby odpadnout.