Dozimetr: Manažer Augustín propuštěn z vazby, u Hlubučka se řeší kauce

Podle rozhodnutí pominul důvod, pro který byl kvůli vyšetřování ve vazební věznici. Tedy, že by mohl ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky.

Kromě obviněného manažera by se, jak jako první informoval server Novinky.cz , mohl na svobodu dostat také bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. V jeho případě je to ale podmíněno tím, že složí peněžitou kauci, jejíž výši navrhl dozorující žalobce Adam Borgula.

Pokud by Hlubuček s výší kauce souhlasil a zaplatil ji, další podmínkou pro propuštění by bylo odevzdání cestovního pasu a musel by také pravidelně navštěvovat probačního úředníka.