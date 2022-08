Přehlédli výzvu, dopravní podnik to stálo miliony. Policie si zve svědky

O jednoho konkrétního exekutora se přitom policie zajímala už v den zásahu, kdy letos v červnu přišla do budovy pražského dopravního podniku. Nejenže zadržela a obvinila některé jeho zaměstnance společně s Redlem a Hlubučkem.

Po vedení této největší pražské městské firmy chtěli policisté také všechny smlouvy, které uzavřela s exekutorem Jurajem Podkonickým, mimo jiné bývalým prezidentem Exekutorské komory. Podkonický pro dopravní podnik pracoval řadu let. Nejenže je tím exekutorem, který pro něj vymohl největší objem dlužných částek, zároveň se v minulosti s dopravním podnikem také soudil, protože mu část odměny odmítal zaplatit.

Jak zjistily Seznam Zprávy, už příští týden by měl Podkonický vypovídat v této kauze na policii jako svědek. Na žádost o vyjádření však tento exekutor zatím nereagoval.

Detektivové se přitom v této souvislosti zajímají také o to, jak dopravní podnik na konci roku 2019 přišel o několik milionů korun. Bylo to v době, kdy Podkonický řešil spor s touto městskou firmou. Té posílal do datové schránky vyúčtování jako odměnu za každou pohledávku zvlášť.