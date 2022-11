Co Češi záviděli Němcům, už půjde i tady. Solární boom na bytovkách začíná

Doposud obyvatelé bytových domů naráželi na řadu překážek, které jim bránily v odebírání elektrické energie ze společné fotovoltaiky. Od Nového roku by však vlastníci bytových jednotek měli získat lepší podmínky, které jim umožní mezi sebou energii sdílet. Tento systém funguje například už v Německu, o čemž redakce SZ Byznys psala v červenci .

Umožní jim to novela energetického zákona o komunitní energetice, jejímž základem jsou tzv. energetická společenství. Těmi mohou být mimo jiné také společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytová družstva. Doposud měly domácnosti jen dvě možnosti, jak elektřinu vyrobenou ze slunce čerpat.

Buď mohly fotovoltaiku rozdělit na části a ty připojit do jednotlivých domácností, nebo sloučit odběrná místa. Obě řešení ale přinášela své nevýhody. Připojování fotovoltaiky k jednotlivým bytům je technicky náročné a druhá varianta znamená pro zákazníky omezenou právní ochranu, neboť zákon je spojuje právě s odběrným místem.

Novela by to však měla změnit. Umožňuje totiž rozúčtovat náklady na elektřinu mezi jednotlivé domácnosti podle předem domluveného klíče. Pokud si SVJ nechá nainstalovat střešní solární elektrárnu, tak vyrobenou elektřinu mohou následně sdílet jednotlivé domácnosti, které jsou zahrnuty do energetického společenství.