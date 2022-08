Kdo přijde o plyn? Výrobce sušenek ano, mlékárna ne. A to se firmám nelíbí

Představme si hypotetickou situaci. V zimě přestane téct do Česka ruský plyn. Začne přídělový systém podle krizových scénářů. Co se stane, pokud se nezmění současná legislativa?

„Když dodavatel obalů přestane vyrábět, do čeho budeme plnit potraviny? Omezena dodávkami plynu by neměla být ani produkce krmiv pro hospodářská zvířata. Mohlo by to vyvolat docela vážné problémy. Řetězec musí být ošetřený jako celek,“ tvrdí ředitel pro strategii Potravinářské komory Miroslav Koberna.