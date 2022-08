Síkela: V nouzi omezíme teplo pro domácnosti, musíme udržet průmysl

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh vyhlášky o pravidlech pro vytápění, která by začala platit v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství. Počítá s vytápěním budov na nižší teploty. Například v obývacích pokojích by lidé měli topit na 18 stupňů Celsia místo dosavadních 20 stupňů, koupelny by měli nově vytápět na 19 místo 24 stupňů Celsia.

„Dělali bychom to za cenu toho, že bychom se snažili udržet klíčové složky průmyslu v chodu. To je klíčové i pro samotné domácnosti, protože i oni jsou zaměstnanci celé řady firem nebo jsou odběrateli klíčových produktů některých firem,“ vysvětlil Síkela.

K návrhům na omezení dodávek tepla v případě stavu nouze řekl, že jde o scénáře, které si nikdo nepřeje, ale je nutné, aby byl stát připraven předem.

Právě připravovaná změna klíčové vyhlášky, podle které by stát postupoval v případě plynové nouze, se řadě subjektů nelíbí. Zatím totiž není jasné, jak by stát chtěl docílit toho, že si lidé topí na požadovaných 18 stupňů, a jak by měly probíhat kontroly.

Za účelem dodržování vyhlášky ve stavu nouze bude podle ministerstva průmyslu třeba vyregulovat otopný systém v budově tak, aby byly dosahovány stanovené teploty v budově a jednotlivých místnostech.

„Tím se zajistí, aby nebylo v některých bytech přetápěno a zároveň aby byl dodržen tepelný komfort tak, aby v některých bytech neklesla teplota pod stanovené minimum,“ vysvětlil pro SZ Byznys mluvčí úřadu Marek Vošahlík.

„Nastavení by mělo být na úrovni zdroje tepla v budově takové, aby nebylo možné v případě maximálního otočení ventilu na radiátoru vytopit místnost například na 24 stupňů, jak je to dnes,“ dodal.

Kontrolovat by to měla společenství vlastníků jednotek a majitelé domů. Podle Martina Hanáka z technického oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev však není nikdo schopen ohlídat, že bude v případě stavu nouze například v koupelnách jen 19 stupňů. Vlastní zdroj tepla v domě lze podle něj seřídit, ale z centrálního zdroje to SVJ ohlídat nemůže.

Jak bude vypadat úsporný tarif

Síkela zopakoval, že podle návrhu jeho úřadu by celkový příspěvek pro domácnost s nejvyšší spotřebou měl být kolem 17 500 korun. Letos se z toho bude podle ministra vyplácet asi 5000 korun. Pro výsledný příspěvek budou klíčové odpočty za obnovitelné zdroje a další poplatky. Pokud ministři dosáhnou shody, je Síkela připraven návrh přednést na vládě v následujících týdnech.

„Budeme se o tom dnes bavit, mám k tomu připraveny konkrétní verze,“ podotkl ministr. Dnes však k tomu neočekává konkrétní závěry, ministři by se podle něj měli návrhem zabývat spíše obecně. Diskutovat tak budou například o aktuálním energetickém vývoji, o krocích jednotlivých států v Evropě nebo o dalších očekáváních do budoucna.

