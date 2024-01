Skrčka ministerského náměstka: Kdo špiní jeho jméno?

Antonín Stanislav (ODS) se do nás pustil. Na sociální síti X napsal, že „aktivity redakce vnímá jako účelové kroky vedoucí k pošpinění jeho jména“. Nadto se podivil, proč se mu tolik věnujeme. Doslova: „Frekvence článků, které se navíc stále opakují, je zcela neobvyklá.“ Je to zcela zásadní nepochopení a neznalost toho, jak pracujeme.

Nejprve dovolte rekapitulaci: Poprvé jsme se jménu Antonína Stanislava věnovali, když jeho podřízený Jan Benýšek využil nového zákona o whistleblowingu a podal na něj protikorupční podnět. Byla to událost sama o sobě natolik výjimečná, že jsme ji nemohli pominout (článek č. 1). To by snad mohl uznat i náměstek Stanislav.