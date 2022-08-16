Центр допомоги біженцям у Карлових Варах працюватиме й восени

Після зустрічі з членами кризового штабу та всіх діючих підрозділів регіональне керівництво прийняло рішення про продовження роботи центру допомоги українцям у Карлових Варах. «Найефективнішим буде продовжити роботу центру допомоги. Там вирішують різні питання, людина може все оформити в одному місці. Регіональна бібліотека - наш простір, тому це нам навіть нічого не коштує», - сказав Кулганек.

Центр допомоги для біженців працюватиме цілодобово. У ньому збережеться можливість тимчасової ночівлі та отримання гуманітарної допомоги. Відділення, де реєструватимуть новоприбулих, працюватимуть у понеділок, середу та п’ятницю з 8 до 15 години.

Останнім часом до регіону щотижня приїжджає декілька десятків людей. Найбільший ажіотаж був у середині березня, коли за добу через центр проходило до 700 людей. Минулої п’ятниці працівники центру зареєстрували 71 особу. З початку російської агресії в Україні центр допоміг 15 775 біженцям, близько половини з яких нині проживає в області. Центр забезпечив розміщення 4260 біженців.