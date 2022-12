Malí a velcí hrdinové. Příběhy osobní statečnosti, které nás zasáhly

Pokud ještě zůstaneme u politiky, neměl by zapadnout odvážný kousek, který předvedl český premiér Petr Fiala a jeho kolegové z Polska a Slovinska: Mateusz Morawiecki, Jaroslaw Kaczyński a Janez Janša. Sotva dvacet dní od chvíle, kdy Putin zaútočil na Ukrajinu, se vypravili vlakem do Kyjeva podpořit ukrajinské vedení.

Z Krymu se blížila obrněná kolona. Jedinou šancí, jak okupantům zabránit v postupu na sever, bylo vyhodit do povětří silniční most u Heničesku. Nezbývalo však už dost času na to provést úkol na dálku.

K příběhu tři dovětky: Mělo se za to, že obránci ostrova nepřežili. Ukrajina o nich neměla informace – především kvůli tomu, že Rusové zničili v místě infrastrukturu a přerušili komunikaci. Kreml však tvrdil, že obránce zajal a jsou v pořádku. To se později potvrdilo a na sklonku listopadu se většina z nich v rámci výměn zajatců mezi Kyjevem a Moskvou vrátila domů.

A konečně: Vlajková loď ruské flotily se potopila . Křižník Moskva zřejmě zasáhly ukrajinské protilodní střely a na palubě vypukl požár. Ruské námořnictvo se poškozený křižník pokusilo odtáhnout do přístavu, do krymského Sevastopolu. Tam už ale nedoplul.

V těch dnech proudily z Ukrajiny zástupy uprchlíků, chlapec ze Záporoží se však na obtížnou cestu vydal na vlastní pěst. Jeho máma, vdova, nedokázala narychlo zorganizovat převoz imobilní babičky, o kterou se starala, a tak syna posadila do vlaku a doufala, že alespoň on se dostane do bezpečí. Hassan měl s sebou jenom igelitovou tašku a pas, ve kterém byl vložený lístek s kontaktem na příbuzné usazené na Slovensku. Číslo na ně si pro jistotu napsal i na ruku - to kdyby se mu papírek ztratil. Díky tomu pak mohly úřady chlapce propojit s lidmi, kteří si ho přijeli vyzvednout.