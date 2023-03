Mynář k dnešku rezignoval, prezidentskou kancelář povede Vohralíková

„Není to klišé, za těch deset let jsem se vůbec nevěnoval své rodině, mojí paní a mým dvěma malým dětem,“ řekl Mynář minulý týden pro ČTK. „Poté, co si odpočinu, chci vysadit a věnovat se převážně rodině,“ doplnil. Následně si chce najít práci.