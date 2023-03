Zemanovy milosti: Kajínek, Balák a dvě desítky dalších

Poprvé Zeman omilostnil v únoru 2016 muže odsouzeného na tři roky za méně závažnou majetkovou trestnou činnost. Část trestu si odpykal a poté byl kvůli zdraví podmínečně propuštěn do nemocničního ošetřování.

V listopadu 2016 se prezident zasadil o propuštění dvou vězeňkyň. Jedné z nich na žádost papeže Františka ke konci Svatého roku milosrdenství. Šlo o mladou ženu starající se ve vězení o dítě, které by po dosažení tří let muselo od matky. Trest dostala za zpronevěru a nesplňovala podmínku, kterou prezident stanovil pro omilostnění, protože nebyla dlouhodobě nemocná.

Kajínek byl umístěn do přísně střežené věznice Mírov na Šumpersku, ze které v říjnu 2000 utekl. Pátraly po něm pak tisíce policistů po celém Česku. Zadržel ho až Útvar rychlého nasazení (URNA) v prosinci téhož roku v bytě na pražském sídlišti Velká Ohrada. Mimochodem, v roce 2010 měl premiéru film natočený na motivy jeho příběhu.

Kajínek opustil vězení po 23 letech. Milost mu byla udělena pod podmínkou, že se nedopustí do sedmi let trestného činu.

Později se Zeman vyjádřil, že další takovou milost by už neudělil.

Další případ se týkal matky pěti nezletilých dětí. Prezident jí prominul celkem pět trestů za méně závažnou trestnou činnost (krádeže, při kterých žena brala v prodejnách potravin zboží v řádu stokorun, například uzeniny, maso, ale i víno). Prezident se rozhodl pro milost kvůli tomu, že se vzorně starala o děti, které by v případě jejího nástupu do výkonu trestu musely být umístěny do různých dětských domovů. Roli sehrály i sebevražedné tendence jedné z dcer.