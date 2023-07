Stát pořád něco vzkazuje, ale informace nám nedává, říká šéf cestovky

Katastrofické požáry na ostrově Rhodos dostaly do bezvýchodné situace tisíce Čechů. Na Rhodosu je podle informací cestovních kanceláří asi 4500 lidí z Česka. Lidé, kteří se těšili na dovolenou u moře, museli opustit hotely často jen s minimem věcí a přespávali v provizorních ubytovnách, než se dostali do letadla domů.

„Neuvěřitelně nám chybí informační podpora, která by říkala, co se v jednotlivých destinacích skutečně děje. Potřebovali bychom systém výměny informací,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

„Máme desítky hotelů, musíme konstantně vyhodnocovat bezpečnostní situaci u každého z nich a to není v našich silách. Jsme v kontaktu s klienty, kteří nás informují přes textové zprávy. Validní informace o tom, zda jsou vybrané hotely ohrožené či ne, ale často schází,“ dodává.

Ministerstvo turistům doporučuje, aby necestovali do oblastí, které jsou požáry postižené, ale zároveň zatím nebude vydávat doporučení, aby se Češi vyhnuli cestám na celý řecký ostrov Rhodos. „Neznamená to, že žádné nebezpečí nehrozí,“ upozornil náměstek ministra Martin Smolek.

Zoufalí lidé si stěžují, že cestovní kanceláře jim nepomáhají. „Kam mám dát své děti? Řekněte kam?“ táže se například v reportáži zpravodaje Seznam Zprávy rozzlobená Češka u přepážky ČSA delegátek kanceláře Čedok. „Nebudou spát na zemi. Chci pro ně postel. Já jsem si za to zaplatila dost velké peníze.“

Cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours ze skupiny DER Touristik Eastern Europe nabídnou klientům, kteří mají na severní část řeckého ostrova Rhodos odletět ve středu nebo ve čtvrtek, bezplatnou změnu zájezdu. Lidé, kteří si pobyt zakoupili do jižní části ostrova, mohou využít bezplatné změny i bezplatného storna. CK Blue Style podle mluvčí Lucie Bukovanské dává klientům, kteří mají odlet na Rhodos naplánovaný do konce července, možnost změny destinace nebo termínu zdarma.

Například už v pátek by měli odletět další klienti CK Čedok. Ti, co míří do bezpečné části, mohou žádat bezplatnou změnu termínu nebo destinace, klienti na jihu pak navíc také storno zdarma, uvedla mluvčí cestovky Kateřina Pavlíková. Situace na ostrově se podle ní již zlepšuje. „V jiných částech ostrova pokračují turisté ve své dovolené, hotely tam fungují. Noví klienti tam míří i z Německa nebo ze Skandinávie,“ řekla. Další repatriační lety firma vyslat neplánuje, klienti se podle Pavlíkové vrací zpátky v běžných charterových spojích.