I v drahotě si lze zálohy na energie snížit. Dodavatelé před tím ale varují

Domácnostem s nezafixovanými tarify raketově rostou výdaje za elektřinu a plyn. Dodavatelé zvyšují zálohy, aby se na konci zúčtovacího období vyhnuli vysokým nedoplatkům u svých zákazníků. Desítky tisíc na faktuře na konci roku by totiž znamenaly problém nejen pro domácnosti, které by měly problém je zaplatit, ale logicky i pro distributory.

Jsou tu ale i opačné případy, kdy společnost domácnostem zálohy automaticky zvýšila, ale lidé více platit nechtějí. Podle dodavatelů se to sice většinou nevyplatí, zákazníkovi na konci roku logicky hrozí nedoplatky, ale je zde pár případů, ve kterých je lze snížit, ať už z jakéhokoliv důvodu.

Prvním zřejmým způsobem je začít šetřit. „Jestliže zákazník začne šetřit a sníží svou spotřebu, tak mu ČEZ samozřejmě umožní zálohy adekvátně snížit. Je to možné telefonátem na call centrum, návštěvou zákaznického centra nebo zadáním požadavku v aplikaci Můj ČEZ,“ vysvětluje mluvčí ČEZ Alice Horáková.

V případě, že by si zákazník nejdříve zálohy dobrovolně zvýšil, ale poté si je chtěl opět snížit, bylo by to možné pouze na paušálně stanovenou úroveň. „Tato situace se nestává. V případě výše uvedeného požadavku, bychom vše přepočítali dle ceníku a spotřeby a zálohy dle toho nastavili,“ vysvětluje Jakub Tobiáš, mluvčí Lama Energy Group.