Fotbal, začínáme! 24 věcí, které o Kataru možná nevíte

Toto je první mistrovství světa, které se hraje během zimních měsíců na severní polokouli. To proto, že se organizátoři chtěli vyhnout letním až 50stupňovým teplotám, a tím i potenciálním zdravotním rizikům pro hráče i diváky.

Průměrná nejvyšší teplota v červenci je v Kataru 41 stupňů. Teď už vedro ustupuje, teplotní průměr v listopadu je méně než 29. Během turnaje by pak teploty měly klesat až na průměrných 24 stupňů v prosinci. Stadiony budou navíc vybaveny klimatizací.

Pití alkoholu na veřejnosti je v Kataru nezákonné. Ten, kdo to poruší, může čelit až šestiměsíčnímu vězení nebo pokutě v přepočtu až 20 tisíc korun. Na stadionech se během zápasů nebude prodávat alkohol, ale v zemi budou zřízeny fanzóny, které umožní fanouškům popíjet ve vyhrazeném prostoru. Pro opilé fanoušky pak budou vyhrazena speciální místa, aby mohli vystřízlivět.

MS 2022 oficiálně začne 20. listopadu 2022. Začátek byl však původně naplánován na 21. listopadu úvodním zápasem Senegal vs. Nizozemsko. Byl posunut o den zpět, aby mohl hostitel turnaje odehrát úvodní zápas. Celkem se odehraje 64 zápasů.

Čtyři roky poté, co Rusko hostilo MS, byli Rusové po invazi na Ukrajinu vyloučeni ze soutěží FIFA. Zároveň byly ruské kluby vyřazeny z turnajů UEFA.

Video asistent rozhodčího VAR bude použit už podruhé, poprvé to bylo na MS v Rusku 2018. Pomůže při faulech, rozhodnutích o kartách a ofsajdech.

Největší sázkové kanceláře světa se shodují, že největším favoritem turnaje bude tým Brazílie, a to při kurzu 5,3 (Fortuna). V přehledu favoritů následují obhájce trofeje z Francie (6,5), Argentina (7), Anglie (7,3) , Španělsko (9) a Německo (12).

Politika do fotbalu nepatří, říká letité pravidlo. Je to ve skutečnosti jen zbožné přání. Seznam Zprávy přinášejí seriál z historie všech světových fotbalových šampionátů od roku 1930 dodnes.

Katařané jsou malý národ s velmi malou historií a jejich tým bude hrát na MS poprvé. Mají však šanci dostat se do vyřazovacích bojů. Pod zkušeným Španělem Félixem Sánchezem získali za posledních pár let důležité zkušenosti a jsou úřadujícími šampiony Asijské fotbalové konfederace.

Švýcarsko zaznamenalo v posledním desetiletí určitý úspěch. Na MS 2014 i 2018 postoupili Švýcaři do osmifinále. Jedním z důvodů, proč se na ně pohlíží jako na schopný tým, je brankář Yann Sommer, veterán s neuvěřitelnými instinkty.

Velšané s Garethem Balem budou hrát na prvním MS od roku 1958 a očekávání jsou vysoká. Je to zlatý věk velšského fotbalu, který se pravděpodobně blíží ke konci, protože Baleovi je už přes 30. Jsou však schopni se ze své skupiny probojovat.

Katar zahájí turnaj 20. listopadu proti Ekvádoru. Čeká se nelítostná bitva s minimem branek, oba týmy vědí, že ve skupině se Senegalem a Nizozemskem to mají hodně těžké.

Dvě hvězdy budou na MS ve fotbalu asi naposledy. Messimu je nyní 35, Ronaldovi 37. Na 90 % to je na MS jejich derniéra. I když, v příštím formátu, kdy bude hrát 48 týmů… Kdo ví.

16 týmů postupuje ze skupin do osmifinále, kde už začne vyřazovací systém. Skupinová fáze končí 2. prosince utkáními Srbsko vs. Švýcarsko a Kamerun vs. Brazílie ve skupině G. Finále se bude hrát 18. prosince na stadionu Lusail v 16 hodin.