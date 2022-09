Rakušan musel řešit Hlubučka dávno před zatčením. Kvůli pitné vodě pro Prahu

Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, který patří k hlavním obviněným v případu Dozimetr, se loni podle řady svědků snažil využít politického vlivu a dosadit svého člověka do vedení strategické firmy s mnohamiliardovým majetkem a velkými veřejnými zakázkami.

Petr Hlubuček, jak Seznam Zprávám sdělilo více zdrojů, chtěl ovlivnit, kdo se stane novým generálním ředitelem společnosti. A také podle zdrojů to, aby se na tuto funkci nevypisovalo otevřené výběrové řízení.

Bývalý primátorský náměstek za STAN začal podle zdrojů svého kandidáta tlačit loni v létě – v té době se dosavadní šéf firmy chystal do důchodu. A mimochodem ve stejném čase také Voda Želivka chystala dvoumiliardový tendr na rekonstrukci jedné z provozních hal.

Hlubuček se podle informací Seznam Zpráv snažil pro svého favorita na funkci ředitele přesvědčit například šéfa představenstva úpravny Marka Riedera, jinak také ředitele Českého hydrometeorologického ústavu. Dokonce zorganizoval společné setkání s kandidátem. Jeho jméno redakce zná, nebude ho však zveřejňovat – jde o člověka, který se 20 let pohybuje ve vodohospodářské sféře a nemá nic společného s Hlubučkovou politickou minulostí ani s jeho současnou trestní kauzou.

Marek Rieder zjištění Seznam Zpráv potvrdil, o podrobnostech se ale bavit nechtěl. „Už to bylo tak nepříjemné, že jsem se obrátil na pana Rakušana. Potom ten tlak ustal,“ řekl pouze.

„Toto jednoznačně odmítám, je to nesmysl, který má před volbami účelově poškodit STAN. Proto nepředpokládám, že tato tvrzení máte poskytnuta přímo od údajně dotčených členů dozorčí rady, a jde tedy pouze o pomluvu,“ reagoval Hlubuček v písemné odpovědi na otázky redakce.

Už výše uvedené zdroje redakce se však shodují, že za Hlubučkovým chováním cítili snahu dosadit do firmy loajálního člověka. A mít pak přes něj vliv na zakázky i hospodaření společnosti, jež ročně vygeneruje zisk kolem 300 milionů. Zdůrazňují však zároveň, že to byl jen jejich pocit – žádné konkrétní manipulace se zakázkami nezaznamenali.

Foto: Voda Želivka a.s., Seznam Zprávy

Nepřímo tenhle tlak potvrdila členka dozorčí rady, advokátka Zuzana Chlupáčová. „Bylo to nepříjemné, ale ustáli jsme to. Prostě jsme si řekli, že se nedáme,“ řekla Chlupáčová.

Dozorčí rada trvala na výběrovém řízení hlavně proto, že úpravna vody na Želivce není běžnou veřejnou společností, do níž politici obsazují své nominanty a pak přes ně firmu na dálku řídí. Ale je považována za klíčovou společnost, kterou musí vést zkušení odborníci.

Proto také vedení není zvyklé na zásahy politiků. „V případě pana Hlubučka to bylo poprvé, co jsem se něčím takovým na Želivce setkal. Do té doby žádné politické tlaky nebyly,“ řekl šéf dozorčí rady a senátor Jan Tecl z ODS, který ve firmě zastupuje město Havlíčkův Brod.