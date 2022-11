Všechny dary jsme vrátili, tvrdí STAN. Úplně to však nevychází

Poslední dar hnutí poslalo začátkem listopadu dobrovolným hasičům z Hřenska. „Přišlo to 6. listopadu. Je to částka 157 453 korun,“ potvrdil Seznam Zprávám velitel dobrovolných hasičů Jan Košík.

Nadace Dobrý anděl dostala od Starostů dvě částky. „Od hnutí STAN jsme obdrželi dva příspěvky, a to ve výši 157 453,30 Kč a 1 427 500 Kč,“ uvedla PR manažerka nadace Zuzana Vítková.

A dvě položky přišly i na účet Českého červeného kříže. „Celkem jsme obdrželi částku 1 584 953 Kč, a to v měsíci červenci a říjnu,“ napsala Seznam Zprávám vedoucí programového oddělení Českého červeného kříže Miroslava Jirůtková.

Seznam Zprávy spočítaly, že nejvíce darů od lidí či firem z okolí Michala Redla na účet Starostů přišlo v roce 2016 – dohromady 2,6 milionu korun. Bylo to rok před parlamentními volbami, v době, kdy v čele hnutí stanul Petr Gazdík. Ten musel po vypuknutí kauzy Dozimetr odejít z postu ministra školství, protože se ukázalo, že si s Michalem Redlem psal přes šifrovaný telefon.

Ve zmíněném roce 2016 podpořil Starosty například Radek Majc, opatrovník Michala Redla, jemuž soud uznal nesvéprávnost. Nebo také Václav Petrásek, správce fondu Fidea, který podle policie Redl používal k podnikání. A částkou půl milionu zasponzoroval hnutí i Redlův dnes už zesnulý otec Petr, tehdy vlivný zlínský podnikatel, do jehož sféry podnikání patřil mimo jiné hazard.

Dary od lidí a firem z okolí Michala Redla však proudily minimálně posledních deset let i do pokladen dalších politických stran a hnutí. Jak se s nimi vypořádaly?

Petr Leyer z Transparency International k tomu říká, že u těchto darů nejde jen o to, zda byly legálně přijaty, ale spíš o to, zda takoví sponzoři nemohou poškodit dobré jméno politické strany. „ODS dlouhodobě to takzvané reputační riziko nebere příliš vážně,“ domnívá se Leyer.