Bývalá radní z TOP09 odstoupila kvůli Pospíšilovi a Dozimetru z voleb

Kolegům z krajské organizace v minulých dnech napsala, že z kandidátky odstupuje. „Od vypuknutí kauzy Dozimetr, která má žel přesah také do TOP09, jsem považovala za samozřejmé, že kdokoliv, na koho dopadne byť jen stín jakékoliv spojitosti s touto kauzou, vyvodí svoji politickou zodpovědnost. To by mělo být přirozené očekávání od strany, kde fungují zdravé očištěné mechanismy,“ píše Nadežda Priečinská v dopise adresovaném předsednictvu a volebnímu manažerovi.