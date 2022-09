Kmotr od Vildumetzové zaplatil kauci, mohl by se dostat z vazby

Obviněný podnikatel Zakaría Nemrah, jehož jméno figuruje v korupční kauze Dozimetr kolem bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka nebo podnikatele Michala Redla, by se mohl dostat už v pátek z vazby.

V současné době se tak čeká na dokončení některých formalit. Takže není ještě jasné, kdy by mohl Nemrah brány vazební věznice opustit.

Výzvu k nástupu trestu zatím soud Kosovi neposlal jen proto, že se dosud nevrátil spis k pražskému Městskému soudu, který v první instanci případ řešil. Pokud by se to v následujících dnech změnilo a spis by k soudu dorazil, je možné, že si Kos začne trest odpykávat.