Mynářova firma podala kvůli dotaci na penzion kasační stížnost

„Osoba Vratislava Mynáře je v celém řetězci klíčová, neboť to byl on, kdo jménem společnosti Clever Management uzavřel problematickou nájemní smlouvu se spolkem Chřibák. Byl to rovněž on, kdo současně vlastnil pozemky, které byly potřebné pro stavbu penzionu a které dal nájemní smlouvou do užívání své společnosti,“ zmínila dále soudkyně.