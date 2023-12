Ztracené iPhony, nedodělané soláry, tunely. Pestrý rok na byznysové kauzy

Řadu těchto kauz redakce SZ Byznys detailně popsala. A to zvláště těch, které se týkají drobných investorů. Ti často vkládají peníze do dluhopisů nebo jiných investičních nástrojů s nadějí, že jim vyšší úroky pomohou ochránit finance před inflací. Jenže v nejednom případě jsou takové investice vysoce rizikové.

„Velké množství investičních kauz, které se objevily v posledním období, souvisí se starou známou snahou investorů vydělat co nejvíce peněz v co nejkratší době, aniž by porozuměli podstatě předmětu jejich investice – anebo se o to vůbec snažili. Necháme-li stranou vysloveně kriminální případy, které byly a jsou vždy, stále platí, že vyšší zisk je spojený s vyšším rizikem,“ komentoval Petr Kymlička, partner v poradenské společnosti Moore Czech Republic.