Audit musí odhalit, jestli nás firmy podvádějí, říká hlídač silničářů

Do jaké hloubky by měl audit podle vás jít?

Do značné. Protože jestli máme za poslední dva roky dva ředitele správy silnic vyšetřované policií, musí být něco systémově špatně. Teď se navíc z médií dozvídáme, že poslední ředitel pan Lichtneger se podle policie domlouvá na tom, že firmy budou ze zakázek odvádět provize. Především by se měl audit zaměřit na kontrolu prací, kterou nám firmy odevzdávají při údržbě a opravách. Mám velké podezření, že tahle kontrola nefunguje – že firmy někdy neudělají ani polovinu práce, která je nasmlouvaná a ze strany kraje zaplacená. Tam, myslím, mohly utíkat největší peníze.

Nevím, další posudky jsem si už neobjednával. Spíš si ale myslím, že systém běžel pořád podobně. Z toho, co jsem zjistil, například vyplynulo, že některé zakázky už ani zpětně zkontrolovat nešly. Třeba ta na vodorovné značení na silnicích. Byly zadané tak, že zpětně nebylo možné prověřit, jestli je firmy provedly, nebo ne.

Měl by audit také zkoumat, jaké jsou třeba vazby bývalých ředitelů na dodavatelské firmy? Nebo dalších zaměstnanců? Předloni jsme napsali, jak vysoce postavený manažer středočeských silničářů přebírá a kontroluje stamilionové zakázky, které dostává firma jeho otce.

Samozřejmě, i tohle by měl audit zjišťovat. Protože kontrolní možnosti kraje na to nestačí. Úředníci jsou schopni prověřit, jestli je všechno papírově v pořádku: Jestli výběrové řízení bylo podle zákona, nebo jestli kontrola provedených prací formálně proběhla. Ale opět – hlavně na papíře. Už nezjistí různé vazby a střety zájmů. Třeba jestli zakázky až příliš často nedostává soused ředitele správy silnic. Nebo jestli některé firmy nemají nápadně vyšší objem zakázek než jiné.

Na auditorskou firmu vypíše kraj soutěž. Z toho, co říkáte, mi to ale vychází tak, že by audit měla dělat nějaká velká nadnárodní společnost.