Kauzy roku: prodej dětí, sexuální zneužívání, toxický Dozimetr i malé domů

Byl to víc než choulostivý případ. Česká justice dlouhé měsíce v tichosti vyšetřovala byznys s ukrajinskými novorozenci, který podle policie organizovala klinika z Charkova. Jako základnu si vybrala Prahu. Jak důkladně ohledal a popsal reportér Vojtěch Blažek, důvod to mělo jediný - v Česku jsou děravé zákony o náhradním mateřství. Poté, co Seznam Zprávy na obchod upozornily, přislíbil šéf protimafiánské centrály Jiří Mazánek, že začne přesvědčovat politiky, aby nedostatečnou legislativu vyspravili.