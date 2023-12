V Koreji i u sousedů. Naši „zahraničáři“ pro vás vyjíždějí do celého světa

V uplynulém roce jste v sekci Zahraničí našli zprávy z ukrajinských zákopů nebo třeba z korejské demilitarizované zóny. Přenesli jsme vás do zemí poznamenanými požáry, zemětřesením i „plastovou epidemií“.

Naši redaktoři podnikli na tři desítky zahraničních cest do 22 zemí světa. Nepřekvapí, že nejčastěji probíhaly cesty na Slovensko, které se chystalo na předčasné volby.

Náš středoevropský reportér podnikl také několik cest na Ukrajinu a do Polska.

„Pro mě byly letos zásadní volební cesty na Slovensko a do Polska. Oboje znamenaly velký přelom. Byly náročné časově a organizačně, protože se konaly dva týdny po sobě, ale také obsahově. Na Slovensku se mi podařilo popsat předvolební náladu v různých koutech země, i přímo na východě,“ popisuje sám Filip Harzer.

Cesty za hranice nejsou výsadou jen členů zahraniční redakce. Do Bratislavy vyrazili za svými posluchači také Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší s týmem Vlevo dole .

Slovensko zůstává v itineráři zahraniční redakce i do příštího roku. „Pochopitelně dál sledujeme, jak rychle premiér Fico otáčí kormidlem, a pnutí, které to v zemi vyvolává, takže jsme se od voleb už na Slovensko vraceli. A mimochodem - o Slovensko se letos zajímali i naši investigativci. Z některých jejich kauz vedou nitky právě k našim východním sousedům,“ připomíná Holecová.

A cestovalo se i do Asie. Vzdušnou čarou byl letos nejdál redaktor Lukáš Marek, který se na pozvání jihokorejského velvyslanectví vypravil do Soulu na World Journalists Conference.

„Sešli se tam novináři z celého světa, kteří se specializují na vědu a vědecké poznatky, což je primárně to, čemu se věnuje i Lukáš v naší redakci,“ popisuje zástupkyně šéfredaktora. Dodává, že šlo o velmi cennou cestu i kvůli kontaktům, které v Jižní Koreji Lukáš Marek navázal.

Sám Lukáš Marek má s cestou do Jižní Koreje spojené horké chvíle – po cestě ztratil cestovní pas. „Byl jsem totálně nevyspalý a spěchal jsem, protože na mě všichni čekali. Že pas nemám, jsem zjistil v hotelu. Chvíle napětí nastala u demilitarizační zóny, kde nebylo jasné, že mi bude stačit emergency passport,“ vzpomíná Marek. Stres však jeho pracovní výkon nijak neovlivnil, o čemž se můžete přesvědčit v jeho reportážích.

„Z hlavy si vybavím třeba reportáž od Natálie o ‚plastové epidemii‘. To jste věděli, že v Angole se denně dostanou do oběhu miliony plastových tašek?“ láká Simona Holecová na jednu z Natáliiných reportáží.

Plné ruce práce měl tento rok také Milan Rokos , který primárně pokrývá dění ve Francii a na Blízkém východě. Také on doprovázel na cestách ministra zahraničí, a přivezl tak spoustu cenného materiálu ze Saúdské Arábie a Iráku. Seznam Zprávy Rokose vypravily také do Turecka.

„Říká se, že Balkán buď milujete, nebo nenávidíte. Mně za tu dobu, kterou se mu věnuji, velmi přirostl k srdci a jsem ráda, že co se týká cest, mířila jsem letos zejména tam. Je to zajímavý region, ať už svou historií, nebo aktuálním děním, a lidé tam jsou skvělí, přestože nemají vždy jednoduchý život. Určitě by se mu měla věnovat větší pozornost,“ popisuje autorka vztah ke „svému“ regionu.