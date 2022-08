Za energie místo 120 snad jen 20 tisíc za rok, doufá rodina a vsadila na boom

Jako milovník IT si vše detailně naplánoval. Pokud mu propočty vyjdou, úvodní investice se čtyřčlenné domácnosti vrátí asi za sedm let. „Do úvah jsem se pustil v březnu. Už tehdy se daly očekávat komplikace s plynem. Válka na Ukrajině a nestabilní ruské dodávky výrazně ovlivnily mé finální rozhodnutí,“ přiznává.

Přechod k tepelnému čerpadlu . Vybral model za 330 tisíc korun. K tomu fotovoltaiku za 530 tisíc korun (výkon 10 kilowatpeaků, baterie 11,6 kilowatthodin a chytrá nabíječka elektoauta Wallbox). Z toho 245 tisíc korun pokryje státní dotace. Tuto možnost zvolil. Investice i s dalšími položkami včetně nového sporáku vyjde asi na 650 tisíc korun. Rodina počítá s návratností asi za sedm let.

Přechod na zplyňovací kotel. Měl vyhlédnutý model na spalování pelet, pilin i kusového dřeva. Kalkuloval s platbou 150 tisíc za kotel a s komínem na tuhá paliva, který rodina doteď nemá. Možnost by tak na úvod vyšla na téměř 200 tisíc korun.

Přechod na kondenzační kotel. Vyžádal by si také úpravu komína. V takovém případě by musel počítat s úvodní investicí okolo 100 tisíc korun.

Pokud by zůstal u plynového kotle, roční náklady na energie vyšplhají minimálně na 120 tisíc korun. „Ceny se mění každým dnem a těžko odhadovat, kde zastaví. Ale z této sumy jsem odvozoval návratnost investice. Do jaké míry to nakonec bude odpovídat realitě, samozřejmě nevím,“ dodává s úsměvem.