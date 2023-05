Po období temna jsme našli zachránce, píše Xixoio držitelům tokenů

„Společnost Xixoio získala strategického zahraničního investora, vybudovala robustní obchodní konstrukt jeho vstupu do skupiny Xixoio a tento zakotvila do oboustranně podepsaného závazného smluvního vztahu, který obě strany postupně plní,“ napsala firma držitelům tokenů.

Podle firemního sdělení nyní v Xixoiu probíhá hloubková prověrka hospodaření. Dokončení těchto procesů předpokládá společnost během tří měsíců, nejpozději ale do září. Do té doby má firma zajištěné přechodné financování od tuzemského investora. Jména strategického ani prozatímního investora ale firma zatím neodkryla.

Xixoio získávalo od lidí peníze za účelem vybudování digitální platformy, kterou by firmy využívaly pro získávání nového kapitálu. To by se dělo prostřednictvím tokenů, tedy jakési digitální obdoby dluhopisů. Tokeny vydávalo i samotné Xixoio. Od investorů takto firma získala 548 milionů korun. Po policejním zásahu se ale příliv peněz do firmy zastavil.