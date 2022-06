Ruský deník: Vše je v Rusku při starém, středověk trvá

36. díl deníku, který přímo z Moskvy píše pro čtenáře Seznam Zpráv český novinář

„S tím, co se děje na Ukrajině, nesouhlasím. Změnil jsem svůj názor. Co bylo před operací, je minulostí,“ řekl mi Michail Sinělnikov-Orišak a stiskl mi ruku.

Potkali jsme se v zákulisí ruské propagandistické talkshow. Oba si nás pozval sportovní kanál Matč TV. Jo, i do sportu v Rusku pletou politiku. Čekali byste snad něco jiného?

Se Sinělnikovem-Orišakem se známe pár let. Do Putinovy agrese jsme stáli na opačných stranách názorového spektra. Já jsem cizinec a liberál. On je amerikanista, levičák a sovětský člověk, jak o sobě hrdě tvrdil.

A po 24. únoru zažil nepříjemné vystřízlivění.

Není to až tak dávno, co Ukrajinu přirovnával k prostitutce. Vyloženě bych mu tuhle zhovadilost nevyčítal. Před válkou to byl typický přístup mluvících hlav z ruských obrazovek. „Ukrajina se k nám otočila zády, vyčítá nám krádež území a chce žít lépe – takže je šlapka.“ Takhle přemýšleli prorežimní experti. A většina z nich si to i nadále myslí.

Teď si tohoto sovětského člověka prý do politických show skoro nezvou. Někde se veřejně postavil proti takzvané zvláštní vojenské operaci a má utrum. A trápí ho to.

Ale hrozně chtěl, abych věděl, že prodělal svůj válečný coming out.

Jo, už si mě zase zvou do obskurních politických show. Nevím, co tím ruská propaganda sleduje. Divákům se zajídá poslouchat nalejvárnu? Sotva. Chce to nějaký drajv? Možná.

A zase to podání ruky. Dobrou čtvrthodinku jsme se před kamerami s moderátorem A. hádali o „ukrajinských nacistech“. Bez servítek jsem vypálil, že poprava obránců mariupolského závodu Azovstal bude válečný zločin. Jejich sny o novodobém „norimberském procesu“, který má završit Putinovu denacifikaci, jsem nazval hloupostí.

Po skončení přenosu – nikoliv však živého, pro jistotu show měla 4 minuty distanc, aby se dala nevhodná slovíčka vystřihnout – ke mně A. přistoupil a potřásli jsem si rukama.

Souhlasil snad s mou pozicí? Špitá se, že je prý proti válce.

Hrozně bych chtěl věřit, že Rusko morálně implodovalo, v Kremlu sedí falešný Putin a tváře ruské propagandy si začínají uvědomovat realitu.

Jenže pak zabrousím na Twitter. A hele Alexandr Šerin, můj známý, exposlanec, člen vedení prokremelské partaje LDPR a politický sirotek nedávno zemřelého Vladimira Žirinovského, požaduje „dehomosexualizaci“ vlastní strany.

A státní zpravodajský kanál vysílá oslavnou reportáž o šamanovi, který provedl rituál na podporu války proti Ukrajině. Valerij Nikolajevič dokonce hlavu býka obětoval na počest vítězství ruských zbraní. Duchové země teď na tuty pomohou ruské armádě.

Vše je v Rusku při starém. Středověk trvá.